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Автохамы | Водитель Opel застрял на пешеходной дорожке на улице Байдукова

28.02.2019|16:43
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В четверг, 28 февраля, в рубрику «Автохамы» обратился житель Пензы Алексей П. Его возмутили «проезд и парковка на тротуаре неадекватной молодежи».

«26 февраля около 17:00 автомобиль Opel (госномер Р867ВА/58) решил проехать по тротуару около ПензГТУ вдоль улицы Байдукова», - написал мужчина.

Алексей уточнил, что по дорожке всегда передвигается много народу и водитель подверг опасности жизнь пешеходов.

«К «сожалению» машина застряла))). Просим сотрудников ГИБДД привлечь к наказанию данного «автолюбителя», - заключил горожанин.

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Гость|28.02.2019 17:16|

обаплы, они и в Африке обаплы))))

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