28.02.2019 | 16:43

В четверг, 28 февраля, в рубрику «Автохамы» обратился житель Пензы Алексей П. Его возмутили «проезд и парковка на тротуаре неадекватной молодежи».

«26 февраля около 17:00 автомобиль Opel (госномер Р867ВА/58) решил проехать по тротуару около ПензГТУ вдоль улицы Байдукова», - написал мужчина.

Алексей уточнил, что по дорожке всегда передвигается много народу и водитель подверг опасности жизнь пешеходов.

«К «сожалению» машина застряла))). Просим сотрудников ГИБДД привлечь к наказанию данного «автолюбителя», - заключил горожанин.