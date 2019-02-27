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Автохамы | Водитель BMW создал аварийную ситуацию в центре Пензы

27.02.2019|11:42
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Во вторник, 26 февраля, пензенец пожаловался в рубрику «Автохамы» на водителя, не соблюдавшего правила дорожного движения.

«На перекрестке Кулакова - Пушкина очередной автохам на BMW с госномером Н949ХА/58 грубо нарушал правила перестроения, повернул налево из крайнего правого ряда (запрещено на перекрестке), создал аварийную ситуацию», - рассказал мужчина.

В подтверждение своих слов горожанин прислал видеозапись, сделанную в 17:28.

«Пытался что-то вякать в свое оправдание. Если хам по жизни - то пусть платит за хамство. Все стоят в очереди, а он «не такой, как все». Было бы хорошо таких хамов еще и называть по имени и месту работы», - заявил возмущенный пензенец.

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Гость|27.02.2019 11:54|

penzainform.ru писал(a):

Было бы хорошо таких хамов еще и называть по имени и месту работы», - заявил возмущенный пензенец.
Как бы возмущенному пензенцу извиняться не пришлось после озвучивания фамилии и места работы. И штаны отвисающие придерживать.

Гость|27.02.2019 11:59|

Гость писал(a):

Как бы возмущенному пензенцу извиняться не пришлось после озвучивания фамилии и места работы. И штаны отвисающие придерживать.
Что еще пукнуть можете?

Гость|27.02.2019 12:01|

Придаем огласку теме.

Гость|27.02.2019 12:01|

Гость писал(a):

Как бы возмущенному пензенцу извиняться не пришлось после озвучивания фамилии и места работы. И штаны отвисающие придерживать.
Озвучивай. Здесь и сейчас.

Гость|27.02.2019 12:05|

Чувак не успел перестроиться и просился в средний ряд, а регик упёрся рогом и не хотел пускать. Вот люди! Будьте доброжелательными друг к другу!

Гость|27.02.2019 12:07|

Так там же камеры висят. Их что отключили. Письмо счастья и так должной прийти.

Гость|27.02.2019 12:09|

Гость писал(a):

Чувак не успел перестроиться и просился в средний ряд, а регик упёрся рогом и не хотел пускать. Вот люди! Будьте доброжелательными друг к другу!
Просятся не так. Этот нагло втирался давя типа авторитетом. Но вот незадача, был послан на х...

Гость|27.02.2019 12:10|

Гость писал(a):

Гость|27.02.2019 12:05|

Чувак не успел перестроиться и просился в средний ряд, а регик упёрся рогом и не хотел пускать. Вот люди! Будьте доброжелательными друг к другу!

Таких хитрожопых чуваков там хренова гора. Можно конечно самому стоять и всех, кто позади себя держать...И пропускать, пропускать спешащих чуваков...

Гость|27.02.2019 12:14|

Видно номер этой балалайки, видео в ГИБДД пожалуйста)

И за опасную езду получит и за нарушение требований знаков!

Гость|27.02.2019 12:16|

Гость писал(a):

Чувак не успел перестроиться и просился в средний ряд, а регик упёрся рогом и не хотел пускать. Вот люди! Будьте доброжелательными друг к другу!
Ты с чего взял чтобы ради БМВ человек должен весь ряд тормозить ? ПДД открой почитай как перестраиваться надо.

Имя: Гость
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