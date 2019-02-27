27.02.2019 | 11:42

Во вторник, 26 февраля, пензенец пожаловался в рубрику «Автохамы» на водителя, не соблюдавшего правила дорожного движения.

«На перекрестке Кулакова - Пушкина очередной автохам на BMW с госномером Н949ХА/58 грубо нарушал правила перестроения, повернул налево из крайнего правого ряда (запрещено на перекрестке), создал аварийную ситуацию», - рассказал мужчина.

В подтверждение своих слов горожанин прислал видеозапись, сделанную в 17:28.

«Пытался что-то вякать в свое оправдание. Если хам по жизни - то пусть платит за хамство. Все стоят в очереди, а он «не такой, как все». Было бы хорошо таких хамов еще и называть по имени и месту работы», - заявил возмущенный пензенец.