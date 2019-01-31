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Автохамы | Пензенец пожаловался на опасную езду водителя Daewoo Nexia в Терновке

31.01.2019|12:50
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В среду, 30 января, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru обратился Александр И., пожаловавшийся на опасную езду человека, который управлял автомобилем Daewoo Nexia (госномер О344ОО/58).

Видео было сделано в тот же вечер в 17:30 на улице Терновского, перед ее пересечением с Токарной.

«Водитель «Нексии» совершил опасный маневр, приведший к возникновению аварийной ситуации. Далее он также неадекватно управлял автомобилем», - написал Александр.

На кадрах видно, что тот, кто сидел за рулем иномарки, подрезал автора записи, неожиданно вклинившись между двумя ехавшими друг за другом машинами.

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Гость|31.01.2019 13:08|

Это всё!? Да меня каждый день так подрезают. И не один раз.

Гость|31.01.2019 13:13|

Водитель на Дэу просится пусть его в ряд, а автор прет как танк, всего и делов то что притормозить.

Гость|31.01.2019 13:31|

Гос номер хотя бы без ошибок переписали!!!

Гость|31.01.2019 13:40|

Гость писал(a):

Водитель на Дэу просится пусть его в ряд, а автор прет как танк, всего и делов то что притормозить.
Но водителя Дэу никто не обязан пропускать, даже если он включил поворотник. Всего и делов то подождать либо свободной полосы, либо более уступчивого водителя.

Имя: Гость
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