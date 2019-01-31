31.01.2019 | 12:50

В среду, 30 января, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru обратился Александр И., пожаловавшийся на опасную езду человека, который управлял автомобилем Daewoo Nexia (госномер О344ОО/58).

Видео было сделано в тот же вечер в 17:30 на улице Терновского, перед ее пересечением с Токарной.

«Водитель «Нексии» совершил опасный маневр, приведший к возникновению аварийной ситуации. Далее он также неадекватно управлял автомобилем», - написал Александр.

На кадрах видно, что тот, кто сидел за рулем иномарки, подрезал автора записи, неожиданно вклинившись между двумя ехавшими друг за другом машинами.