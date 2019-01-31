В среду, 30 января, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru обратился Александр И., пожаловавшийся на опасную езду человека, который управлял автомобилем Daewoo Nexia (госномер О344ОО/58).
Видео было сделано в тот же вечер в 17:30 на улице Терновского, перед ее пересечением с Токарной.
«Водитель «Нексии» совершил опасный маневр, приведший к возникновению аварийной ситуации. Далее он также неадекватно управлял автомобилем», - написал Александр.
На кадрах видно, что тот, кто сидел за рулем иномарки, подрезал автора записи, неожиданно вклинившись между двумя ехавшими друг за другом машинами.
Это всё!? Да меня каждый день так подрезают. И не один раз.