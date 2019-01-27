27.01.2019 | 11:24

В воскресенье, 27 января, житель областного центра Кирилл В. прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Lada Granta (госномер Р685ВР/58).

Снимки были сделаны в пятницу, 25-го числа, в 8:56 на пересечении улиц Богданова и Красная Горка. На кадрах видно, что машина перекрыла подступы к пешеходному переходу.

«Для водителя необходимо выписать штраф, а лучше всего его направить на пересдачу экзамена на права», - написал Кирилл.