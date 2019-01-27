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Автохамы | В Пензе водитель Lada Granta перекрыл подступы к пешеходному переходу

27.01.2019|11:24
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В воскресенье, 27 января, житель областного центра Кирилл В. прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Lada Granta (госномер Р685ВР/58).

Снимки были сделаны в пятницу, 25-го числа, в 8:56 на пересечении улиц Богданова и Красная Горка. На кадрах видно, что машина перекрыла подступы к пешеходному переходу.

«Для водителя необходимо выписать штраф, а лучше всего его направить на пересдачу экзамена на права», - написал Кирилл.

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Гость|27.01.2019 12:41|

Наставят свои машины,а пешеходы хоть по воздуху передвигайся!Лишь бы им было хорошо!

Гость|27.01.2019 12:41|

Где дорога,где пешеходная дорожка?! Видны лишь протоптанные тропинки,направления. Никакого благоустройства,все пущено на самоорганизацию.

Гость|27.01.2019 12:46|

А знак типа невидимый? Или ты такой же долбоклюй как водитель этого хлама?

Имя: Гость
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