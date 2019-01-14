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Автохамы | В Пензе водитель маршрутки № 85 проехал на красный свет

14.01.2019|16:46
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Житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» видеозапись, сделанную 22 декабря 2018 года в 12:57.

На ней зафиксировано, как на перекрестке улиц Ново-Тамбовской, Воронова и Вишневой (со стороны Ново-Тамбовской) стоят машины перед запрещающим сигналом светофора.

Неожиданно маршрутное такси № 85 (госномер Р836МО/58) обгоняет терпеливо ожидающие разрешения на проезд легковые автомобили Chevrolet и Mazda, а также грузовик, выруливает на встречную полосу и движется на красный. Затем микроавтобус тормозит на остановке, расположенной за светофором, и высаживает пассажира.

«Это же просто беспредел! Такое грубое нарушение правил дорожного движения должно наказываться самым строгим образом», - считает автор видео.

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Гость|14.01.2019 17:10|

penzainform.ru писал(a):

ыруливает на встречную полосу и движется на красный.
Не вырулит он - вырулят солдаты НАТО!

Гость|14.01.2019 17:14|

уроки уже выучил солдат НАТО?

Гость|14.01.2019 17:16|

водятлу то че???? оштрафуют владельца быдломаршрутки....

эти дятлы специально так и носятся

Имя: Гость
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