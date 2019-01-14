14.01.2019 | 16:46

Житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» видеозапись, сделанную 22 декабря 2018 года в 12:57.

На ней зафиксировано, как на перекрестке улиц Ново-Тамбовской, Воронова и Вишневой (со стороны Ново-Тамбовской) стоят машины перед запрещающим сигналом светофора.

Неожиданно маршрутное такси № 85 (госномер Р836МО/58) обгоняет терпеливо ожидающие разрешения на проезд легковые автомобили Chevrolet и Mazda, а также грузовик, выруливает на встречную полосу и движется на красный. Затем микроавтобус тормозит на остановке, расположенной за светофором, и высаживает пассажира.

«Это же просто беспредел! Такое грубое нарушение правил дорожного движения должно наказываться самым строгим образом», - считает автор видео.