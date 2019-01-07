07.01.2019 | 11:09

В воскресенье, 6 января, постоянный читатель портала «ПензаИнформ» прислал запись со своего видеорегистратора, на которой запечатлено нарушение правил дорожного движения.

«14 ноября 2018 года в 11:03 я стал свидетелем административного правонарушения в области дорожного движения. В указанное время я находился в автомобиле на ул. Богданова г. Пензы рядом с перекрестком с ул. Лермонтова на участке дороги, находящемся в зоне действия знаков «одностороннее движение».

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» (госномер O557EK/58RUS) осуществил въезд под запрещающий знак («Кирпич») и продолжил движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением», - написал автор видео.

По мнению горожанина, нарушитель должен быть привлечен к административной ответственности.

В доказательство своих слов пензенец прислал фотографии и видеозапись, свидетельствующие о произошедшем.