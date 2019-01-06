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Автохамы | В Пензе водитель Skoda развернулся через двойную сплошную

06.01.2019|12:59
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В воскресенье, 6 января, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от постоянного читателя, неоднократно присылавшего фото- и видеофакты нарушений водителями правил дорожного движения.

Очередная запись была сделана им 9 ноября в 17:10 на пересечении улиц Кирова и Бакунина в областном центре.

«Водитель автомобиля Skoda (госномер P248KO/58) совершил поворот налево через двойную сплошную линию, произведя при этом выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», - написал мужчина.

По его мнению, нарушителя необходимо привлечь к административной ответственности в виде штрафа.

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Гость|06.01.2019 14:04|

start srach

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