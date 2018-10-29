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Автохамы | Пензенец сфотографировал Mercedes CLS 350 на месте для инвалидов

29.10.2018|12:50
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Житель Пензы Сергей К. прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию автомобиля, припаркованного на месте для инвалидов у кафе на Бородина, 26, - напротив Арбековского рынка.

На снимке запечатлен Mercedes CLS 350 (госномер Р001МЕ/58) без указателя, свидетельствующего о том, что на машине передвигается человек с ограниченными возможностями.

«Я не понимаю, мне за инвалидов радоваться или здоровым сочувствовать?» - задается вопросом автор фотографии.

По его словам, снимок был сделан 11 сентября в 14:14.

Любой житель Пензы и области может прислать в рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД. Материал будет отсмотрен сотрудниками регионального УГИБДД.

Однако следует иметь в виду: для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо, чтобы регистрационный знак транспортного средства был распознаваем, дата и время обозначены, а с момента совершения нарушения прошло не более 2 месяцев.

В исключительных случаях для сбора дополнительных доказательств по делу может потребоваться объяснение от автора фотографии или видеоролика. Так что владельцам материалов, желающим, чтобы нарушителей привлекли к ответственности, при добавлении фото или видео в рубрику стоит указывать свой номер телефона. На сайте он публиковаться не будет.

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Гость|29.10.2018 13:10|

Лучше бы автору самому прийти и извиниться перед такой машиной с такими номерами, а то ведь найдут где бы ни был...

Гость|29.10.2018 13:19|

На таких машинах здоровые люди не ездят. ЗРЯ ФОТОГРАФ СТАРАЛСЯ

Гость|29.10.2018 13:25|

001 вот это правильно, достали уже эти судьи-прокуроры.

Гость|29.10.2018 13:31|

Гость писал(a):

Пензенец сфотографировал Mercedes CLS 350 на месте для инвалидов
Теперь фотограф будет там парковаться вполне законно.

Имя: Гость
Комментарий:

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