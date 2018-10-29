Пензенец сфотографировал Mercedes CLS 350 на месте для инвалидов

29.10.2018 | 12:50

Житель Пензы Сергей К. прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию автомобиля, припаркованного на месте для инвалидов у кафе на Бородина, 26, - напротив Арбековского рынка.

На снимке запечатлен Mercedes CLS 350 (госномер Р001МЕ/58) без указателя, свидетельствующего о том, что на машине передвигается человек с ограниченными возможностями.

«Я не понимаю, мне за инвалидов радоваться или здоровым сочувствовать?» - задается вопросом автор фотографии.

По его словам, снимок был сделан 11 сентября в 14:14.

Любой житель Пензы и области может прислать в рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД. Материал будет отсмотрен сотрудниками регионального УГИБДД.

Однако следует иметь в виду: для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо, чтобы регистрационный знак транспортного средства был распознаваем, дата и время обозначены, а с момента совершения нарушения прошло не более 2 месяцев.

В исключительных случаях для сбора дополнительных доказательств по делу может потребоваться объяснение от автора фотографии или видеоролика. Так что владельцам материалов, желающим, чтобы нарушителей привлекли к ответственности, при добавлении фото или видео в рубрику стоит указывать свой номер телефона. На сайте он публиковаться не будет.