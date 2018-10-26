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Автохамы | На улице Кирова водитель Porsche припарковал автомобиль на тротуаре

26.10.2018|13:41
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Житель Пензы по имени Александр прислал очередное видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. Запись была сделана им в четверг, 25 октября, в 12:28.

На улице Кирова, напротив площади Ленина, водитель автомобиля Porsche (госномер О100КУ/58) припарковал свою машину на отремонтированном в 2017 году тротуаре.

«Плиткой для него выкладывали?» - возмутился Александр.

На днях горожанин направил в редакцию видеозапись с Lexus GX460, оставленным на тротуаре около дома № 45 на улице Горького. «Король стоит! Плитку для него клали!» - подписал автор.

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Гость|26.10.2018 13:55|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

Гость|26.10.2018 13:58|

penzainform.ru писал(a):

Плиткой для него выкладывали
а вдруг, именно для него?!

Имя: Гость
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