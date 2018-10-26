Житель Пензы по имени Александр прислал очередное видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. Запись была сделана им в четверг, 25 октября, в 12:28.
На улице Кирова, напротив площади Ленина, водитель автомобиля Porsche (госномер О100КУ/58) припарковал свою машину на отремонтированном в 2017 году тротуаре.
«Плиткой для него выкладывали?» - возмутился Александр.
На днях горожанин направил в редакцию видеозапись с Lexus GX460, оставленным на тротуаре около дома № 45 на улице Горького. «Король стоит! Плитку для него клали!» - подписал автор.
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