Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 окт 2018|17:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  75.08  |  $  65.63
 

Автохамы | На улице Попова водитель троллейбуса припарковался на газоне

24.10.2018|16:16
Печать

В среду, 24 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» снимки, на которых общественный транспорт запечатлен в необычном месте. Фотографии были сделаны накануне в 11:22.

На улице Попова, 30, водитель троллейбуса (индивидуальный номер 2046), курсирующего по маршруту № 8 стадион «Пенза» - Западная Поляна, припарковался на газоне. Судя по кадрам, самого шофера внутри не было.

«Знайте!!! что спать троллейбусу лучше всего на газоне», - написал с иронией автор фото.

0
0
0
0
 
Гость|24.10.2018 16:30|

Если человек идиот, это навсегда. Интересно, куда по мнению фотографа нужно было троллейбус-то ставить? перекрыть движение по одной полосе?

Гость|24.10.2018 16:37|
+1

Гость писал(a):

перекрыть движение по одной полосе?
Если нет сплошной, то ПДД именно так и велят

Гость|24.10.2018 16:39|
-1

Это не газон, это неподметенная обочина

Гость|24.10.2018 16:39|

Прежде чем фотки присылать про то как он свой транспорт поставил надо было выяснить почему он это сделал может у него конечная там !!!

Гость|24.10.2018 16:40|

На заднем плане фото - три машины на газоне. Под раздачу попал только троллейбус

Гость|24.10.2018 16:43|

Надо кто шлёт фотки в рубрику надо брать имя фамилию писать кто прислал а то житель Пензы героев надо знать в лицо !

Гость|24.10.2018 16:45|
+1

Гость писал(a):

надо брать
Надо писать ФИО нарушителей в первую очередь. А то, что человек проявил гражданскую сознательность, так это нужно материально поощрять.

Гость|24.10.2018 16:45|

Гость писал(a):

На заднем плане фото - три машины на газоне.
Да и троллейбус не один. Может обесточка.

Гость|24.10.2018 16:50|

Там сейчас конечная троллейбусов. Только власти не позаботились о том что места для парковки троллейбусов нет. Им приходится ставить на газон.

Гость|24.10.2018 16:50|

А брать его надо !!!

Гость|24.10.2018 16:52|

Сознательного гражданина и давать много

Гость|24.10.2018 17:01|

нет такого штрафа за парковку на газоне,есть за парковку на тротуаре,так что все норм

Гость|24.10.2018 17:03|

приеду там свой ЗИЛ припаркую. Пусть постоит.

Гость|24.10.2018 17:08|

mvv писал(a):

Для Умников !
Прежде чем что-то копипастить, изучите тему. Нет штрафа за парковку на газоне.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 