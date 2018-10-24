24.10.2018 | 16:16

В среду, 24 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» снимки, на которых общественный транспорт запечатлен в необычном месте. Фотографии были сделаны накануне в 11:22.

На улице Попова, 30, водитель троллейбуса (индивидуальный номер 2046), курсирующего по маршруту № 8 стадион «Пенза» - Западная Поляна, припарковался на газоне. Судя по кадрам, самого шофера внутри не было.

«Знайте!!! что спать троллейбусу лучше всего на газоне», - написал с иронией автор фото.