24.10.2018 | 10:04

В среду, 24 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил материал от жителя областного центра.

Утром того же дня он зафиксировал нарушение правил дорожного движения на улице 8 Марта: водитель автомобиля Volkswagen (госномер Р442АР/58) оставил машину на тротуаре у входа в детский сад № 145.

По словам автора фото, такое происходит каждый день. Поэтому по дорожке нельзя ни пройти пешком, ни провезти ребенка на коляске.

«Водители, ставя машины на тротуаре, почему-то не думают о детях, которые из-за них должны идти в обход по грязи», - написал пензенец.