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Автохамы | На ул. 8 Марта водитель Volkswagen перегородил дорожку в детский сад

24.10.2018|10:04
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В среду, 24 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил материал от жителя областного центра.

Утром того же дня он зафиксировал нарушение правил дорожного движения на улице 8 Марта: водитель автомобиля Volkswagen (госномер Р442АР/58) оставил машину на тротуаре у входа в детский сад № 145.

По словам автора фото, такое происходит каждый день. Поэтому по дорожке нельзя ни пройти пешком, ни провезти ребенка на коляске.

«Водители, ставя машины на тротуаре, почему-то не думают о детях, которые из-за них должны идти в обход по грязи», - написал пензенец.

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Гость|24.10.2018 10:22|

Сжечь

Гость|24.10.2018 10:23|

Уже даже каментить это хамство надоело. Но ГИБДД у нас непрошибаемо.

Гость|24.10.2018 10:39|

смывка краски быстро ставит таких не место.

Разок полить, больше ставить не будет.

Стоит копейки, а результат быстро и качественно.

Гость|24.10.2018 10:42|

Гость писал(a):

Но ГИБДД у нас непрошибаемо.
Это точно, на Мира как ставили на тротуаре так и ставят, ничего не изменилось

Имя: Гость
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