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Автохамы | На улице Горького водитель припарковал свой Lexus на новой плитке

21.10.2018|11:51
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Горожанин прислал в редакцию портала «ПензаИнформ» видеозапись с Lexus GX460, припаркованным на тротуаре в центре Пензы.

«Король стоит! Плитку для него клали!» - подписал автор.

На видео запечатлен Lexus GX460 (госномер Н102РХ/58), оставленный водителем на тротуаре около дома № 45 на улице Горького.

Автор уточнил, что сделал запись 19 октября в 14:25.

Как сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин депутатам городской думы на заседании 17 октября, граждане, которые выкладывают видеозаписи и фотографии нарушений в Интернет, оказывают большую помощь ГИБДД. По его словам, активистов в Пензе «серьезное количество» и их содействие способствует выявлению нарушений.

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Гость|21.10.2018 12:00|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин депутатам городской думы на заседании 17 октября, граждане, которые выкладывают видеозаписи и фотографии нарушений в Интернет, оказывают большую помощь ГИБДД. По его словам, активистов в Пензе «серьезное количество» и их содействие способствует выявлению нарушений.
Что же будет,что же будет с владельцем этого джипа.Его реально по миру пустят оштрафовав на 500 рублей.Да сра.. он на всех хотел.

Гость|21.10.2018 12:18|

Делайте больше муниципальных платных парковок. Все тротуары в центре будут заставлены. Ну не сможете всех эвакуировать и оштрафовать!

Гость|21.10.2018 12:24|

и что, мешает кому? зачем такой тротуар широкий?

Гость|21.10.2018 12:34|

мне особо нравятся эти конфетки, которые пишут, типа мы тебя найдём, вычислим за стукачество и тд.

Гость|21.10.2018 12:34|

А что, плитка такая «качественная», что даже стоящий прадик выдержать не может?

Гость|21.10.2018 12:36|

не сгори "случайно" в своей ржавой помойке, ага

Гость|21.10.2018 12:44|

это ты ещё на меня, пешехода, не нарвался, мало не покажется

Гость|21.10.2018 13:03|

Спасибо за новую плитку! По-приятнее на такой стоять

Гость|21.10.2018 13:10|

Гость писал(a):

это ты ещё на меня, пешехода, не нарвался, мало не покажется
Не удачник! На машину даже не за работал, жена небось страшилище коих свет видывал, одна злоба и зависть!

Гость|21.10.2018 13:26|

Просто в Пензе нужно положить конец земельной вакханалии, но власти против этого

Гость|21.10.2018 13:41|

На словах поддерживают активистов,а на деле под любым предлогом отказываются составлять административные протоколы и наказывать нарушителей. Законы таковы,что их трактуют как вздумается.

Гость|21.10.2018 13:49|

Гость писал(a):

На словах поддерживают активистов,а на деле под любым предлогом отказываются составлять административные протоколы
Как ты прав!Гость писал(a):
Законы таковы,что их трактуют как вздумается.

Гость|21.10.2018 13:50|

Гость писал(a):

это ты ещё на меня, пешехода, не нарвался, мало не покажется
Да я согласен, нарушение на лицо. Но я против того когда возмущаются ХАЛЯВЩИКУ! Они транспортный налог за этот тротуар заплатили? И посему плитка, асфальт надежней и долговечней, и в отличие от этой плитки обувь меньше изнашивается и портиться!

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