21.10.2018 | 11:51

Горожанин прислал в редакцию портала «ПензаИнформ» видеозапись с Lexus GX460, припаркованным на тротуаре в центре Пензы.

«Король стоит! Плитку для него клали!» - подписал автор.

На видео запечатлен Lexus GX460 (госномер Н102РХ/58), оставленный водителем на тротуаре около дома № 45 на улице Горького.

Автор уточнил, что сделал запись 19 октября в 14:25.

Как сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин депутатам городской думы на заседании 17 октября, граждане, которые выкладывают видеозаписи и фотографии нарушений в Интернет, оказывают большую помощь ГИБДД. По его словам, активистов в Пензе «серьезное количество» и их содействие способствует выявлению нарушений.