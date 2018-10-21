Горожанин прислал в редакцию портала «ПензаИнформ» видеозапись с Lexus GX460, припаркованным на тротуаре в центре Пензы.
«Король стоит! Плитку для него клали!» - подписал автор.
На видео запечатлен Lexus GX460 (госномер Н102РХ/58), оставленный водителем на тротуаре около дома № 45 на улице Горького.
Автор уточнил, что сделал запись 19 октября в 14:25.
Как сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин депутатам городской думы на заседании 17 октября, граждане, которые выкладывают видеозаписи и фотографии нарушений в Интернет, оказывают большую помощь ГИБДД. По его словам, активистов в Пензе «серьезное количество» и их содействие способствует выявлению нарушений.
penzainform.ru писал(a):Что же будет,что же будет с владельцем этого джипа.Его реально по миру пустят оштрафовав на 500 рублей.Да сра.. он на всех хотел.