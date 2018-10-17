17.10.2018 | 11:04

Житель Пензы, гуляя по центру города, обратил внимание на неправильно припаркованные автомобили, зафиксировал нарушения и прислал фотографии в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ», чтобы водителей привлекли к ответственности.

Оба снимка были сделаны в понедельник, 15 октября.

На первом запечатлен Peugeot 307, госномер Р807РВ/58. Водитель оставил его под знаком «Парковка для инвалидов» у дома № 80а на улице Бакунина.

Указателя, свидетельствующего о том, что на машине передвигается человек с ограниченными возможностями, нет. Фотография была сделана в 13:41.

На втором снимке зафиксирован ВАЗ, госномер О184ВХ/58, на участке улицы Красной, соединяющем М. Горького и Пушкина. «Парковка по встречке на одностороннем», - подписал автор.

Расстояние между сплошной линией разметки и припаркованным автомобилем составляет менее 3 метров. Эта фотография была сделана в 16:44.