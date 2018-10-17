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Автохамы | Горожанин снял двоих нарушителей правил парковки в центре Пензы

17.10.2018|11:04
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Житель Пензы, гуляя по центру города, обратил внимание на неправильно припаркованные автомобили, зафиксировал нарушения и прислал фотографии в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ», чтобы водителей привлекли к ответственности.

Оба снимка были сделаны в понедельник, 15 октября.

На первом запечатлен Peugeot 307, госномер Р807РВ/58. Водитель оставил его под знаком «Парковка для инвалидов» у дома № 80а на улице Бакунина.

Указателя, свидетельствующего о том, что на машине передвигается человек с ограниченными возможностями, нет. Фотография была сделана в 13:41.

На втором снимке зафиксирован ВАЗ, госномер О184ВХ/58, на участке улицы Красной, соединяющем М. Горького и Пушкина. «Парковка по встречке на одностороннем», - подписал автор.

Расстояние между сплошной линией разметки и припаркованным автомобилем составляет менее 3 метров. Эта фотография была сделана в 16:44.

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Гость|17.10.2018 11:19|

Размещение знаков парковка и места для инвалидов вообще непонятно. Обычно стоянка размещается за знаком. Из фото следует, что парковка для инвалидов на тротуаре)))). Рядом с табличкой места для инвалидов неплохо бы разместит знаки зоны. А то можно трактовать как угодно и даже что вся парковка только для инвалидов. Такое размещение знаков вводит в ступор. Я считаю, что место для инвалида только одно и справа от знака. В таком случае ничего не нарушено. И попробуйте убедить меня в обратном.

Гость|17.10.2018 11:24|

Изучай умные книжки.

Вместе с дорожным знаком часто устанавливается табличка 8.2.1 – «Зона действия». Минимальный размер стояночного места, предназначенного для одного транспортного средства должен быть не меньше 2,5 м на 6,5 м – для легковых автомобилей и 3,0 м на 11,0 м – для грузового автотранспорта. Размеры стояночного места прописаны в п. 6.2.3.

В соответствии с пунктом 4.2.4. СП 59.13330 от 2012 года, разметка для стоянки автомобиля лиц с ограниченными физическими возможностями, передвигающихся на кресле-коляске, должно быть не менее 3,6 м на 6,0 м. Это необходимо для создания безопасной зоны (не менее 1,2 м) сзади и с боку от транспортного средства.

Вопросы?

Гость|17.10.2018 11:30|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Имя: Гость
Комментарий:

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