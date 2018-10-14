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Автохамы | В Пензе водители «Лады» и Renault проехали перекрестки, нарушив ПДД

14.10.2018|13:36
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В субботу, 13 октября, пензенец, неоднократно присылавший видеоматериалы в рубрику «Автохамы», сообщил еще о двух фактах несоблюдения правил дорожного движения городскими автомобилистами.

Оба нарушения были зафиксированы им 13-го числа, одно в 7:01, второе - в 16:05.

Утром водитель автомобиля Renault Logan (госномер Р186АР/58) «проспал стрелку и ломанулся под красный на перекрестке Луначарского и Толстого», как написал мужчина.

Вечером «Лада-Гранта» (госномер Р464ВУ/58) проехала на красный сигнал светофора перекресток улиц Циолковского и Леонова в Заводском районе.

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