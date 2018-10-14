14.10.2018 | 13:36

В субботу, 13 октября, пензенец, неоднократно присылавший видеоматериалы в рубрику «Автохамы», сообщил еще о двух фактах несоблюдения правил дорожного движения городскими автомобилистами.

Оба нарушения были зафиксированы им 13-го числа, одно в 7:01, второе - в 16:05.

Утром водитель автомобиля Renault Logan (госномер Р186АР/58) «проспал стрелку и ломанулся под красный на перекрестке Луначарского и Толстого», как написал мужчина.

Вечером «Лада-Гранта» (госномер Р464ВУ/58) проехала на красный сигнал светофора перекресток улиц Циолковского и Леонова в Заводском районе.