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Автохамы | На ул. Экспериментальной водитель «Газели» паркует авто на тротуаре

11.10.2018|10:36
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В среду, 10 октября, жительница областного центра, пожелавшая остаться неизвестной, пожаловалась в ИА «ПензаИнформ» на водителя, не соблюдающего правила дорожного движения.

«На улице Экспериментальной он постоянно паркует свой неминиатюрный автомобиль где и как попало!! Нет возможности пройти ни с коляской, ни пожилым людям», - написала девушка.

Она прислала в редакцию снимок, сделанный 10 октября в 16:38, где запечатлена «Газель» (госномер К401ХЕ/58), которую оставили на тротуаре.

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Гость|11.10.2018 11:03|

https://гибдд.рф/request_main

Гость|11.10.2018 11:14|

Гость писал(a):

https://гибдд.рф/request_main
А толку? Сходи на Кулакова 1 и увидишь как НЕ работает ГИБДД. Никакой системной работы на Кулакова 1 не проводится.

Гость|11.10.2018 11:36|

И Алефтины тоже уже нет.. Так что соседка тебе тоже не долго осталось..

Гость|11.10.2018 11:37|

А они ждут ,когда на Кулакова 1 крыльцо рухнет тогда зашевелятся. Там не Кулакова 1, а Автоколонна 1

Имя: Гость
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