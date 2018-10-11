11.10.2018 | 10:36

В среду, 10 октября, жительница областного центра, пожелавшая остаться неизвестной, пожаловалась в ИА «ПензаИнформ» на водителя, не соблюдающего правила дорожного движения.

«На улице Экспериментальной он постоянно паркует свой неминиатюрный автомобиль где и как попало!! Нет возможности пройти ни с коляской, ни пожилым людям», - написала девушка.

Она прислала в редакцию снимок, сделанный 10 октября в 16:38, где запечатлена «Газель» (госномер К401ХЕ/58), которую оставили на тротуаре.