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Автохамы | Водитель Chevrolet выехал на ул. Терновского через две сплошные

09.10.2018|13:43
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Во вторник, 9 октября, житель областного центра прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Chevrolet.

Запись была сделана около 9:30 на улице Терновского. В районе дома № 255, напротив ТЦ «Слава», водитель пересек двойную сплошную, вырулив на основную дорогу со второстепенной.

«Номер удалось разглядеть, догнав его на перекрестке, - Р840РВ/58. Такие ковбои задолбали создавать аварийные ситуации!» - написал мужчина.

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Гость|09.10.2018 14:13|

Где запечатлено пересечение 2ой сплошной?

Гость|09.10.2018 14:33|

Я один не вижу что шевроле через 2 сплошных развернулась я не увидел

Гость|09.10.2018 14:35|

В самом начале видно как он выезжает через две сплошных

Гость|09.10.2018 14:45|

не видно

Имя: Гость
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