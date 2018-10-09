09.10.2018 | 13:43

Во вторник, 9 октября, житель областного центра прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Chevrolet.

Запись была сделана около 9:30 на улице Терновского. В районе дома № 255, напротив ТЦ «Слава», водитель пересек двойную сплошную, вырулив на основную дорогу со второстепенной.

«Номер удалось разглядеть, догнав его на перекрестке, - Р840РВ/58. Такие ковбои задолбали создавать аварийные ситуации!» - написал мужчина.