09.10.2018 | 09:13

Водители двух транспортных средств нарушили правила дорожного движения на пересечении улиц Карла Маркса и Володарского. Видеофакт несоблюдения ПДД в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru прислал неравнодушный автомобилист Александр.

Он сделал запись 25 сентября в 8:26. На ней видно, что Lexus (госномер Н587ОК/58) проезжает перекресток на красный свет.

«Fiat Punto (госномер К687ОО/58): проезд на запрещающий сигнал светофора, поворот из неправильной полосы, невключенный указатель поворота», - перечислил Александр.