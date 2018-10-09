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Автохамы | В Пензе водители Lexus и Fiat проехали перекресток на красный свет

09.10.2018|09:13
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Водители двух транспортных средств нарушили правила дорожного движения на пересечении улиц Карла Маркса и Володарского. Видеофакт несоблюдения ПДД в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru прислал неравнодушный автомобилист Александр.

Он сделал запись 25 сентября в 8:26. На ней видно, что Lexus (госномер Н587ОК/58) проезжает перекресток на красный свет.

«Fiat Punto (госномер К687ОО/58): проезд на запрещающий сигнал светофора, поворот из неправильной полосы, невключенный указатель поворота», - перечислил Александр.

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Гость|09.10.2018 09:31|

Всё правильно сделал!

Гость|09.10.2018 09:44|

Гость писал(a):

Всё правильно сделал!
Что выложил в сеть?

Гость|09.10.2018 09:44|

В Пензе ГИБДД не работает!

Гость|09.10.2018 09:45|

Нарушителей к ответу! Их стало недопустимо много.

Гость|09.10.2018 09:53|

Гость писал(a):

В Пензе ГИБДД не работает!
Что есть, то есть

Гость|09.10.2018 10:13|

|09.10.2018 09:44|

В Пензе ГИБДД не работает!

Работает, но не зарабатывает.

Имя: Гость
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