05.10.2018 | 09:12

Пензенская Госавтоинспекция наказала водителей, парковавших машины на остановке общественного транспорта в Засечном.

25 августа в рубрике «Автохамы» на портале PenzaInform публиковались снимки местной жительницы, на которых зафиксировано нарушение ПДД. На кадрах видно, что заездной карман, предназначенный для автобусов, стали использовать как парковку.

«Сейчас на улице сухо, но с наступлением дождливой осени, если в ГИБДД автомобилистам не объяснят, как правильно ездить и парковаться, опять придется выходить из автобуса в лужу, а потом зимой - в жижу», - сетовала тогда женщина.

В итоге в отношении водителей автомобилей Mitsubishi Lancer, ВАЗ-2110, Renault Sandero и Hyundai вынесли постановления по делам об административных правонарушениях. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.