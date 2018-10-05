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Автохамы | На улице Измайлова водитель Mercedes оставил машину на газоне

05.10.2018|16:47
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В пятницу, 5 октября, житель областного центра по имени Валентин, возмущенный наплевательским отношением одного из водителей к правилам дорожного движения, обратился в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

«Уже неделю один из жителей нашего дома паркует свою машину на газоне детской площадки», - написал мужчина.

Он уточнил, что имеет в виду территорию между домами № 68 и 70 на улице Измайлова. На присланных пензенцем фотографиях запечатлен автомобиль Mercedes с госномером А666АА/58.

«Позор таким людям!» - заявил Виктор.

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Гость|05.10.2018 17:03|

Мда, это ж надо быть таким дэбилом. Ну и водятел.

Гость|05.10.2018 17:25|

Сейчас вмешается начальник ГиБдд и злостного нарушителя оштрафуют!

Гость|05.10.2018 17:41|

penzainform.ru писал(a):

Уже неделю один из жителей нашего дома паркует свою машину на газоне детской площадки»,

Вот пусть бы дети авто мячиком поколотили, и отвечать ни кто бы не стал. Пусть бы он тогда попрыгал.

Гость|05.10.2018 17:41|

Там девочка очень красивая за рулем.Не жалуйтесь на нее.Она чмокает хорошо

Гость|05.10.2018 17:42|

Гость писал(a):

Сейчас вмешается начальник ГиБдд и злостного нарушителя оштрафуют!

А, стукачу дадут орден Павлика Морозова, за заслуги перед ГИБДД

Гость|05.10.2018 17:44|

Гость писал(a):

Там девочка очень красивая за рулем.Не жалуйтесь на нее.Она чмокает хорошо

Целую машину начмокала?

Гость|05.10.2018 17:46|

Гость писал(a):

А, стукачу дадут орден Павлика Морозова, за заслуги перед ГИБДД
А тебе разрешат посмотреть по сторонам из под шконки.

Гость|05.10.2018 17:48|

Шамиль как всегда в своем репертуаре

Имя: Гость
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