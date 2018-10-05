05.10.2018 | 16:47

В пятницу, 5 октября, житель областного центра по имени Валентин, возмущенный наплевательским отношением одного из водителей к правилам дорожного движения, обратился в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

«Уже неделю один из жителей нашего дома паркует свою машину на газоне детской площадки», - написал мужчина.

Он уточнил, что имеет в виду территорию между домами № 68 и 70 на улице Измайлова. На присланных пензенцем фотографиях запечатлен автомобиль Mercedes с госномером А666АА/58.

«Позор таким людям!» - заявил Виктор.