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Автохамы | На улице Ладожской водитель Kia Spectra припарковал авто на тротуаре

04.10.2018|09:21
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В среду, 3 октября, житель областного центра по имени Станислав, ратующий за соблюдение водителями правил дорожного движения, прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакт нарушения ПДД.

«Около дома на улице Ладожской, 148, водитель Kia Spectra (госномер М895ЕТ/58) залез на тротуар, перекрыл дорогу пешеходам», - написал мужчина.

Станислав уточнил, что сделал снимки утром 3-го числа.

Любой зарегистрированный пользователь портала PenzaInform.ru может прислать в рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД. Материал будет отсмотрен сотрудниками регионального УГИБДД.

Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо, чтобы регистрационный знак транспортного средства был распознаваем и с момента совершения нарушения прошло не более двух месяцев.

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Гость|04.10.2018 09:51|

Каков подлец!!

Гость|04.10.2018 10:16|

И пошел стук по всей стране, так и видится перед глазами цифра 37

Имя: Гость
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