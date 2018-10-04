04.10.2018 | 09:21

В среду, 3 октября, житель областного центра по имени Станислав, ратующий за соблюдение водителями правил дорожного движения, прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакт нарушения ПДД.

«Около дома на улице Ладожской, 148, водитель Kia Spectra (госномер М895ЕТ/58) залез на тротуар, перекрыл дорогу пешеходам», - написал мужчина.

Станислав уточнил, что сделал снимки утром 3-го числа.

Любой зарегистрированный пользователь портала PenzaInform.ru может прислать в рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД. Материал будет отсмотрен сотрудниками регионального УГИБДД.

Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо, чтобы регистрационный знак транспортного средства был распознаваем и с момента совершения нарушения прошло не более двух месяцев.