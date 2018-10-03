Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 окт 2018|14:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  75.74  |  $  65.42

Автохамы | В Пензе автомобиль Toyota припарковали на остановочной платформе

03.10.2018|13:07
Печать

В среду, 3 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил видеофакт нарушения правил дорожного движения на улице Беляева в областном центре. Запись, сделанную в 10:01, прислал горожанин Александр.

На кадрах видно, что водитель автомобиля Toyota RAV4 (госномер Р585МВ/58) припарковал машину прямо на остановочной платформе напротив университета архитектуры и строительства.

«Зачем он на остановку заехал?» - высказал недоумение автор видео.

0
0
0
0
 
Гость|03.10.2018 13:21|

Как зачем? Там новый сухой асфальт. Все правильно сделал.

Гость|03.10.2018 13:24|

Да вообще пофиг.

Гость|03.10.2018 13:38|

penzainform.ru писал(a):

напротив университета архитектуры и строительства
я доцент

Гость|03.10.2018 14:21|

На видео нет знака остановка общественного транспорта, поэтому предъявить будет нечего.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 