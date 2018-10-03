В среду, 3 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил видеофакт нарушения правил дорожного движения на улице Беляева в областном центре. Запись, сделанную в 10:01, прислал горожанин Александр.
На кадрах видно, что водитель автомобиля Toyota RAV4 (госномер Р585МВ/58) припарковал машину прямо на остановочной платформе напротив университета архитектуры и строительства.
«Зачем он на остановку заехал?» - высказал недоумение автор видео.
Как зачем? Там новый сухой асфальт. Все правильно сделал.