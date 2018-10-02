02.10.2018 | 09:19

В понедельник, 1 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступила видеозапись, на которой зафиксировано несоблюдение правил дорожного движения водителем общественного транспорта на пересечении улиц Лермонтова и Кирова.

«1 октября в 11:39 водитель 77-го маршрута с госномером О139КР/58 пересек сплошную полосу, предназначенную для поворота направо», - написал в редакцию неравнодушный пензенец, ставший очевидцем нарушения ПДД.

Автор видео также утверждает, что шофер миновал перекресток на красный сигнал светофора, однако убедиться в этом не представляется возможным. Тем не менее очевидным остался тот факт, что водитель заехал за стоп-линию.