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Автохамы | Водитель маршрутки № 77 нарушил ПДД на перекрестке Лермонтова - Кирова

02.10.2018|09:19
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В понедельник, 1 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступила видеозапись, на которой зафиксировано несоблюдение правил дорожного движения водителем общественного транспорта на пересечении улиц Лермонтова и Кирова.

«1 октября в 11:39 водитель 77-го маршрута с госномером О139КР/58 пересек сплошную полосу, предназначенную для поворота направо», - написал в редакцию неравнодушный пензенец, ставший очевидцем нарушения ПДД.

Автор видео также утверждает, что шофер миновал перекресток на красный сигнал светофора, однако убедиться в этом не представляется возможным. Тем не менее очевидным остался тот факт, что водитель заехал за стоп-линию.

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Гость|02.10.2018 09:33|

Ну если меня оштрафуют фотографу НАВАЛЮ

Гость|02.10.2018 09:53|

Там эти хмыри все нарушают , а гибдд только семечки лузгают

Гость|02.10.2018 10:03|

Давай наваливай кучу в свои штопаные штанишки.

Имя: Гость
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