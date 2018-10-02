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Автохамы | В Пензе водитель Audi объехал стоявшие на светофоре машины по встречке

02.10.2018|16:26
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В понедельник, 1 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru обратился житель областного центра, пожелавший остаться неизвестным.

Мужчина прислал в редакцию видеозапись, сделанную им 29 сентября в период времени с 12:00 до 14:00 на улице Калинина.

На кадрах видно, как водитель Audi (госномер Н333КУ/58) за несколько метров до перекрестка пересек сплошную и вырулил на полосу, предназначенную для встречного движения. Обогнав таким образом все машины, он встал первым в свою полосу, выехав за стоп-линию.

«До этого он проехал на красный у перекрестка на «Фабрике игрушек». И у водоканала вышел на встречку и встал, как на видео. Просто у меня регистратор не записал», - пояснил мужчина.

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Гость|02.10.2018 16:44|

Крутая тачка и номера крутые

Гость|02.10.2018 16:45|

А чо не так? Всегда так делаю. Никомужнепомешал.

Гость|02.10.2018 16:54|

Ещё один сюжет из рубрики "Неравнодушный стукач"

Гость|02.10.2018 17:05|

Привлечь нарушителя уже не получиться, так как срок давности данного правонарушения истек по дате, указаной на записи видеорегистратора (2013г.)

Гость|02.10.2018 17:09|

никому не помешал

стукачи

видишь человек торопится

утюг рожает и потоп

Гость|02.10.2018 17:16|

Можно конечно не стучать,а выволочь этого водятла и дать ему хороших люлей,но ведь он же сразу же в мусарню побежит стучать на "воспитателей"...А можно вообще быть терпилой и молчать как 99% жителей бензоколонки...

Гость|02.10.2018 17:43|

Каждому навешивать люлей на всех не хватит.

Да и не поймут они, ибо настроены на отрицание общества и порядка

Гость|02.10.2018 17:46|

Все кто пишет про "стукачей" - по понятиям жить валите в "места не столь отдаленные".

Имя: Гость
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