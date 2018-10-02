02.10.2018 | 16:26

В понедельник, 1 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru обратился житель областного центра, пожелавший остаться неизвестным.

Мужчина прислал в редакцию видеозапись, сделанную им 29 сентября в период времени с 12:00 до 14:00 на улице Калинина.

На кадрах видно, как водитель Audi (госномер Н333КУ/58) за несколько метров до перекрестка пересек сплошную и вырулил на полосу, предназначенную для встречного движения. Обогнав таким образом все машины, он встал первым в свою полосу, выехав за стоп-линию.

«До этого он проехал на красный у перекрестка на «Фабрике игрушек». И у водоканала вышел на встречку и встал, как на видео. Просто у меня регистратор не записал», - пояснил мужчина.