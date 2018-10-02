02.10.2018 | 10:59

В понедельник, 1 октября, неравнодушный пензенец прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru запись нарушения ПДД, снятую его видеорегистратором 12 сентября в 13:15.

«Водитель автомобиля Toyota Camry с госномером А666РО/58 пересекает сплошную полосу на улице Захарова, не дождавшись поворота легковушки направо», - написал автор сообщения.

Несоблюдение правил дорожного движения на улице Захарова уже не раз попадало в поле зрения примерных автомобилистов, борющихся с автохамами, и инспекторов ГИБДД.

Так, около года назад на участке Захарова от пересечения с 1-м Горным проездом до улицы Космодемьянской на полосу, предназначенную для встречного движения, объезжая пробку, выехали сразу пять автомобилей.