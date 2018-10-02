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Автохамы | На улице Захарова в Пензе водитель Toyota Camry пересек сплошную

02.10.2018|10:59
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В понедельник, 1 октября, неравнодушный пензенец прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru запись нарушения ПДД, снятую его видеорегистратором 12 сентября в 13:15.

«Водитель автомобиля Toyota Camry с госномером А666РО/58 пересекает сплошную полосу на улице Захарова, не дождавшись поворота легковушки направо», - написал автор сообщения.

Несоблюдение правил дорожного движения на улице Захарова уже не раз попадало в поле зрения примерных автомобилистов, борющихся с автохамами, и инспекторов ГИБДД.

Так, около года назад на участке Захарова от пересечения с 1-м Горным проездом до улицы Космодемьянской на полосу, предназначенную для встречного движения, объезжая пробку, выехали сразу пять автомобилей.

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Гость|02.10.2018 11:30|

Неравнодушный.... А чё он с 12 сентября тупил???

Гость|02.10.2018 11:33|

линию то не видно

Гость|02.10.2018 11:36|

Только и думают как настучать "самые правильные водители"

Гость|02.10.2018 11:37|

penzainform.ru писал(a):

с госномером А666РО/58
скажите, а почему вы буртасы подобные номера так любите?

Имя: Гость
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