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Автохамы | В Пензе водитель «Яндекс.Такси» обогнал Opel на железнодорожном переезде

28.09.2018|13:42
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В пятницу, 28 сентября, пензенский автолюбитель прислал в рубрику «Автохамы» видеофиксацию обгона на железнодорожном переезде.

«26 сентября, примерно в семь утра, при проезде железнодорожного переезда на улице Совхозной в сторону улицы Аустрина мною было зафиксировано грубое нарушение автомобиля службы такси «Яндекс», - сообщил он.

На кадрах видно, что Renault (P262OP/58) с опознавательными признаками службы на переезде обгоняет Opel Astra. Дата и время инцидента также зафиксированы.

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Гость|28.09.2018 14:19|

кто уж у вас пензаинформ статьи то с такими названиями выпускает людям на смех))) ОБГНАЛ - НЕТ ТАКОГО СЛОВА))) ахахахаха))) беда походу с русским в школе))) и это уже не первый раз)))) каждый день такое)))))

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