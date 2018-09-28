В пятницу, 28 сентября, пензенский автолюбитель прислал в рубрику «Автохамы» видеофиксацию обгона на железнодорожном переезде.
«26 сентября, примерно в семь утра, при проезде железнодорожного переезда на улице Совхозной в сторону улицы Аустрина мною было зафиксировано грубое нарушение автомобиля службы такси «Яндекс», - сообщил он.
На кадрах видно, что Renault (P262OP/58) с опознавательными признаками службы на переезде обгоняет Opel Astra. Дата и время инцидента также зафиксированы.
кто уж у вас пензаинформ статьи то с такими названиями выпускает людям на смех))) ОБГНАЛ - НЕТ ТАКОГО СЛОВА))) ахахахаха))) беда походу с русским в школе))) и это уже не первый раз)))) каждый день такое)))))