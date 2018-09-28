28.09.2018 | 13:42

В пятницу, 28 сентября, пензенский автолюбитель прислал в рубрику «Автохамы» видеофиксацию обгона на железнодорожном переезде.

«26 сентября, примерно в семь утра, при проезде железнодорожного переезда на улице Совхозной в сторону улицы Аустрина мною было зафиксировано грубое нарушение автомобиля службы такси «Яндекс», - сообщил он.

На кадрах видно, что Renault (P262OP/58) с опознавательными признаками службы на переезде обгоняет Opel Astra. Дата и время инцидента также зафиксированы.