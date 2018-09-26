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Автохамы | На Бакунина три водителя припарковались на местах для инвалидов

26.09.2018|10:28
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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале Penzainform.ru фотографии трех автомобилей, оставленных под знаком «Парковка для инвалидов». Ни на одном из них нет указателей, свидетельствующих о том, что на машине передвигается человек с ограниченными возможностями.

Все три снимка автор сделал в среду, 25 сентября, в 9:10, на улице Бакунина в Пензе.

На первом запечатлена Toyota Corolla (госномер Р500ВН/58) у дома № 80.

На других фотографиях под знаками «Парковка для инвалидов» у дома № 80а стоят Nissan Qashqai (М999РМ/69) и Kia Rio (Х919ТА/163).

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Гость|26.09.2018 10:34|

Они хотят стать инвалидами и их камаз на встречке скоро...

Гость|26.09.2018 10:38|

Крутые номера и тачки особенно Ниссан спасибо за фото.. Классные машины

Гость|26.09.2018 10:42|

Крайний коммент от сотрудника ГИБДД?

Гость|26.09.2018 10:50|

А со способом постановки транспортных средств там все норм?

Гость|26.09.2018 10:58|

по фото невозможно зафиксировать факт парковки! может они там разворачивались через это место или прекратили движения на время менее 5 минут, что не парковка. Так что, автор, хорошая попытка, но нет!

Stepson|26.09.2018 11:03|

Раз они туда ставят машины, значит готовы заплатить штраф и за эвакуатор со штрафстоянкой. Остаётся только порадоваться за таких богатых автоводителей

Гость|26.09.2018 11:05|

Все штрафы за нарушения ПДД нужно повысить минимум в десять раз.

Гость|26.09.2018 11:24|
Гость|26.09.2018 11:25|

Гость писал(a):

Все штрафы за нарушения ПДД нужно повысить минимум в десять раз.
Тебе подачек в переходе не хватит на оплату...

Гость|26.09.2018 11:27|

Гость писал(a):

Все штрафы за нарушения ПДД нужно повысить минимум в десять раз.
Мечта любого гаишника чтобы потом предлагать водилам оплатить на месте со скидкой в 50% без квитанции. Давно пора в городе порядок со знаками и разметкой навести порядок: поналипили и понарисовали где только могут, чтобы только стричь

Гость|26.09.2018 11:30|

Машины остановились для высадки пассажира-инвалида... Штраф не выпишешь. Бестолочи, шлите дальше свои картинки

Гость|26.09.2018 11:31|

Почему в городе знаки меняются каждый день? Сегодня нет ограничения скорости, а завтра уже висит? и рядом сразу камера! Чей бизнес?

Гость|26.09.2018 11:50|

Пора уже привлекать ответственных должностных лиц за незаконную и необоснованную установку знаков. Налепили где попало без логики, знаки противоречат разметке на асфальте...

Гость|26.09.2018 11:58|

Гость писал(a):

Машины остановились для высадки пассажира-инвалида... Штраф не выпишешь. Бестолочи, шлите дальше свои картинки
Настоятельно советую перечитать пдд и все нововведения с 2016 года. Хотя - можешь и дальше жить в счастливом неведении. Только есть проблема: незнание закона не освобождает от ответственности

Гость|26.09.2018 14:00|

С такими номерами им можно все, мы для них БЫДЛО!!!

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