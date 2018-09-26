26.09.2018 | 10:28

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале Penzainform.ru фотографии трех автомобилей, оставленных под знаком «Парковка для инвалидов». Ни на одном из них нет указателей, свидетельствующих о том, что на машине передвигается человек с ограниченными возможностями.

Все три снимка автор сделал в среду, 25 сентября, в 9:10, на улице Бакунина в Пензе.

На первом запечатлена Toyota Corolla (госномер Р500ВН/58) у дома № 80.

На других фотографиях под знаками «Парковка для инвалидов» у дома № 80а стоят Nissan Qashqai (М999РМ/69) и Kia Rio (Х919ТА/163).