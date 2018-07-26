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Автохамы | На Западной Поляне водители двух иномарок заняли место для инвалидов

26.07.2018|17:00
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Роман, возмущенный тем, что на Западной Поляне водители паркуются на местах для инвалидов.

Мужчина прислал фотографии, сделанные в разное время в понедельник, 23 июля, около магазина на улице Мира, 41. В объектив камеры попали Volkswagen Jetta (госномер О935РН/58) и Opel Astra (Н433НУ/58), владельцы которых оставили транспорт на полосах для стоянки транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Некоторые водители даже при наличии свободных мест на парковке продолжают упорно занимать единственное место для инвалидов», - посетовал пензенец.

Водители часто ставят машины в не предназначенных для них зонах: 3 июля около дома № 99/101 на Московской улице под знаком, указывающим на место для инвалидов, припарковался Kia Ceed (Р606МЕ/58).

13 июля на портале появилась фотография маршрутного такси, водитель которого припарковался на месте для инвалидов поперек разметки на улице Тепличной.

6 июня сообщалось о водителе Hyundai (госномер Р483НУ/58) с символикой «Яндекс.Такси», который остановился под знаком «Парковка для инвалидов» у ТЦ «Южный» на улице Красная Горка.

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Гость|26.07.2018 17:16|

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РЕЗУЛЬТАТ ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ФОТОГРАФИРУЕТЕ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО! ЧТОБЫ БЫЛО ВИДНО ОТСУТСТВИЕ ЗНАКА ИНВАЛИДА! ИНАЧЕ ВСЁ ТЩЕТНО!

Гость|26.07.2018 17:19|

В голове нет,из попы не возьмёшь

Гость|26.07.2018 17:32|

Если по линиям судитьpenzainform.ru писал(a):

Volkswagen Jetta (госномер О935РН/58)
поставил вне знака. А обман фото под углом может захватить все стоящие автомобили

Гость|26.07.2018 17:42|

Попадут в аварию и тоже будут инвалидами.Сами накликают беду.

Гость|26.07.2018 17:43|

Гость писал(a):

поставил вне знака.
Аккурат под знаком стоит.

Гость|26.07.2018 17:46|

так они же инвалиды - это сразу видно

Имя: Гость
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