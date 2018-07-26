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Автохамы | На Кураева водитель Hyundai нарушил правила проезда перекрестка

26.07.2018|10:59
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» прислали видеозапись, зафиксировавшую факт грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке улиц Кураева и Володарского 5 июля в 10:10.

Автор материалов Андрей двигался по Кураева в сторону многоуровневого паркинга. Незадолго до перекрестка с Володарского установлен знак, предписывающий движение только направо.

По левой полосе машину пензенца обогнал Hyundai i40 (госномер Р603ОУ/58), который встал перед перекрестком с включенным поворотником, но в итоге решил ехать не на Володарского, как предписывают правила, а прямо - к ТЦ «Высшая лига».

«Прошу направить в ГИБДД для принятия решения по существу», - обратился к редакции автор видеозаписи.

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Гость|26.07.2018 11:26|

На этом перекрестке каждые 5 минут нарушают. А вам именно это хюндай не угодил?

Гость|26.07.2018 11:32|

КАМЕРЫ!!!

Почему нет камер на перекрестках?!

Наглецы должны наполнять бюджет своими штрафами!

Гость|26.07.2018 11:36|

penzainform.ru писал(a):

«Прошу направить в ГИБДД для принятия решения по существу», - обратился к редакции автор видеозаписи.
Для принятия мер надо снимать водителя в машине. Чтобы было однозначно ясно кто управляет транспортным средством. Иначе никаких мер нельзя будет принять ибо в суде всё рассыпется.

Гость|26.07.2018 11:41|

а то что он по встречке проехал через сплошную - это уже норм чтоли?

Гость|26.07.2018 11:59|

как таких нарушителей земля держит

Гость|26.07.2018 12:11|

наказать мерзавца!

Гость|26.07.2018 12:12|

вообще дибилизм с этим перекрестком - только на право, потом в гору, там разворот, и потом опять на право.... разворачиваются много, улица узкая.... может проще светофор повесить и резрешить движение прямо?

хотя о чем я говорю - тут же ДУМАТЬ надо, чтоб сделать нормаль, а это никто не умеет уже наверное

Гость|26.07.2018 12:23|

стукач

Гость|26.07.2018 12:50|

Гость писал(a):

как таких нарушителей земля держит
Нормально держит, никому не помешал. Да нарушил, да должен быть наказан по закону, но у нас гораздо больше жести на дорогах, которая требует внимания!

Гость|26.07.2018 13:08|

Первый комментатор прав. Реально, каждые 5-10 минут особо одаренные едут по Кураева прямо.

Гость|26.07.2018 13:16|

penzainform.ru писал(a):

который встал перед перекрестком с включенным поворотником,
Где у него включенный поворотник? Он его даже перестраиваясь не включал. Так что на два штрафа наездил.

Гость|26.07.2018 13:19|

Гость писал(a):

может проще светофор повесить и резрешить движение прямо?
Чтобы Володарского в подъем встала?

Там нужен тоннель по Кураева под перекрестками с Красной, Володарского и Кирова. Который в генплане уже несколько десятков лет.

Гость|26.07.2018 13:22|

Почитал я вас и понял, ну и дураки же вы все

Гость|26.07.2018 13:47|

Скажите спасибо, что он налево не поехал!

Гость|26.07.2018 14:43|

"Гость|26.07.2018 11:41|

а то что он по встречке проехал через сплошную - это уже норм чтоли?" Где вы там встречку увидели?

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Имя: Гость
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