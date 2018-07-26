26.07.2018 | 10:59

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» прислали видеозапись, зафиксировавшую факт грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке улиц Кураева и Володарского 5 июля в 10:10.

Автор материалов Андрей двигался по Кураева в сторону многоуровневого паркинга. Незадолго до перекрестка с Володарского установлен знак, предписывающий движение только направо.

По левой полосе машину пензенца обогнал Hyundai i40 (госномер Р603ОУ/58), который встал перед перекрестком с включенным поворотником, но в итоге решил ехать не на Володарского, как предписывают правила, а прямо - к ТЦ «Высшая лига».

«Прошу направить в ГИБДД для принятия решения по существу», - обратился к редакции автор видеозаписи.