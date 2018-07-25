25.07.2018 | 09:44

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Андрей, ставший свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке улиц Свердлова и Гоголя.

Мужчина прислал видеозапись, сделанную 3 июля, в 19:17. На кадрах видно, что автомобили, стоящие на улице Свердлова, дожидаются разрешающего сигнала светофора, зеленый свет горит сначала для пешеходов, а потом для тех, кто едет по Гоголя.

Когда поток машин поредел, водитель автомобиля Renault Duster (госномер Р770КР/58) проигнорировал все еще горящий для него красный свет и начал движение.

Достигнув середины перекрестка, он остановился, видимо, удивившись, что другие водители не поехали с исчезновением препятствий, но затем решил завершить маневр.