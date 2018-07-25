Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 июл 2018|10:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+29oC
Завтра | Ясно |
  73.53  |  $  62.92

Автохамы | В Пензе на улице Свердлова водитель Renault проехал на красный свет

25.07.2018|09:44
Печать

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Андрей, ставший свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке улиц Свердлова и Гоголя.

Мужчина прислал видеозапись, сделанную 3 июля, в 19:17. На кадрах видно, что автомобили, стоящие на улице Свердлова, дожидаются разрешающего сигнала светофора, зеленый свет горит сначала для пешеходов, а потом для тех, кто едет по Гоголя.

Когда поток машин поредел, водитель автомобиля Renault Duster (госномер Р770КР/58) проигнорировал все еще горящий для него красный свет и начал движение.

Достигнув середины перекрестка, он остановился, видимо, удивившись, что другие водители не поехали с исчезновением препятствий, но затем решил завершить маневр.

0
0
0
0
Гость|25.07.2018 09:59|

По понятиям водит. Таких не исправить.

Гость|25.07.2018 10:23|

На этом перекрестке светофор часто глючит, например слева загорается зелёный а справа продолжает гореть зелёный из-за этого неразбериха и как итог - пробка. Например так было 21.07.

Гость|25.07.2018 10:28|

Андрей сразу его место занял это нормально да Андрейка? Он хотел назад сдать, а там уже Андрюша стоит и нагло улыбается. И на губах читается Андрея, я тебя выложу, а Андрей самый дисциплинированный водитель ни одного штрафа ни ДТП с участием Андрея нет и не было. Андрюша, Реновод видно попутал режим светофора подумал, что зелёный загорится. Он даже остановился на перекрестке, растерялся, а так на перекрестке запрещено останавливаться поехал дальше. Но тут карма прилетела от законопослушного Андрея.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!