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Автохамы | В Пензе на улице Калинина водитель иномарки перегородил тротуар

25.07.2018|17:02
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Кирилл, ставший свидетелем неуважительного отношения к пешеходам со стороны водителя автомобиля на улице Калинина.

Мужчина прислал фотографии, которые были сделаны во вторник, 24 июля, в 18:33 напротив дома № 61а. На кадрах видно, что здесь припарковалось несколько автомобилей, но водитель Toyota встал так, что занял практически всю пешеходную дорожку.

«Своей машиной перекрыл тротуар для свободного передвижения пешеходов», - написал автор фотографий.

Автомобиль можно обойти по красной плитке, которой отделано крыльцо магазина, но вот неопытным велосипедистам и мамам с колясками владелец иномарки явно доставил неудобства.

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Гость|25.07.2018 17:48|

ну прошел бы через капот и видео выложил

Гость|25.07.2018 18:21|

У водилы мозга хватило только на тупой понт с зеркальным номером, на уважение к окружающим ничего уже не осталось.

Имя: Гость
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