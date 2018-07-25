25.07.2018 | 17:02

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Кирилл, ставший свидетелем неуважительного отношения к пешеходам со стороны водителя автомобиля на улице Калинина.

Мужчина прислал фотографии, которые были сделаны во вторник, 24 июля, в 18:33 напротив дома № 61а. На кадрах видно, что здесь припарковалось несколько автомобилей, но водитель Toyota встал так, что занял практически всю пешеходную дорожку.

«Своей машиной перекрыл тротуар для свободного передвижения пешеходов», - написал автор фотографий.

Автомобиль можно обойти по красной плитке, которой отделано крыльцо магазина, но вот неопытным велосипедистам и мамам с колясками владелец иномарки явно доставил неудобства.