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Автохамы | В Пензе водитель Mazda несколько раз нарушил правила дорожного движения

24.07.2018|10:18
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Семен, продолжающий наблюдать за нарушением правил дорожного движения в пешеходной зоне около дома № 1 на улице Кулакова.

Мужчина прислал фотографии, сделанные в четверг, 19 июля, около 17:00. На кадрах видно, что водители автомобилей Mazda (госномер Р042ММ/58) и Chevrolet (У767НН/123) хотят выехать на проезжую часть, однако им мешают машины, добропорядочные владельцы которых остановились перед знаком и ушли.

Первый из нарушавших водителей стал бить ногами по машине. Другие были более сдержанны.

«Продолжалось это минут десять, и все это время автомобили, находившиеся на пешеходной дорожке, затрудняли движение пешеходов», - рассказал автор фотографий.

Через некоторое время нарушителям освободили дорогу, и водитель Mazda выехал на улицу Ставского.

«Для едущих по Ставского в это время горит красный, но это не останавливает нарушителя - он проезжает дальше, встает на переходе и ожидает возможности вклиниться в поток. Как только такая возможность появляется - он делает это», - добавил Семен.

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Гость|24.07.2018 11:03|

Езда по пешеходной зоне, выезд за стоп линию, проезд на запрещающий сигнал. Там и тонировочку можно проверить

Гость|24.07.2018 11:10|

Что теперь грозит Семену?

Гость|24.07.2018 11:17|

penzainform.ru писал(a):

житель областного центра Семен,

Кто такая Агафья мы знаем - последняя из княжеского рода Лыковых.

Кто такой Семён не знаем. В каком лесу живет и почему он так озабочен транспортным движением, уж не за плату ли?

Гость|24.07.2018 11:19|

penzainform.ru писал(a):

ожидает возможности вклиниться в поток. Как только такая возможность появляется - он делает это»
Ни кому не мешал, а ждал, в чем преступление?

Гость|24.07.2018 11:20|

Гость писал(a):

Ни кому не мешал, а ждал, в чем преступление?
Отсутствие мозгов это преступление.

Гость|24.07.2018 11:22|

Гость писал(a):

Отсутствие мозгов это преступление.

Мозги у него есть, он ездит на престижной машине, а ты стучишь по клаве.

Гость|24.07.2018 11:23|

Гость писал(a):

почему он так озабочен транспортным движением, уж не за плату ли?
Автомобилисты озабочены лишь собой. А жители Кулакова 1 хотят лишь нормально гулять с маленькими детьми на пешеходной дорожке.

Гость|24.07.2018 11:25|

Реакция ГИБДД будет? Когда ГИБДД наведёт порядок на Кулакова 1?

Гость|24.07.2018 11:25|

Гость писал(a):

Мозги у него есть, он ездит на престижной машине, а ты стучишь по клаве.
мазда -престижная?)))

вы еще скажите, что киа и х.ндай престижные)

Гость|24.07.2018 11:27|

Гость писал(a):

жители Кулакова 1 хотят лишь нормально гулять с маленькими детьми на пешеходной дорожке.

Жителям Кулакова надо не пргуливаться, а по этой пешеходной 28 июля идти до Дзержинского на митинг протеста в 11.00 против пенсионной реформы. И позаботится о будущем своих детей, а проминаж устраивать.

Гость|24.07.2018 11:28|

Гость писал(a):

вы еще скажите, что киа и х.ндай престижные)

Стучать по клаве престижней

Гость|24.07.2018 11:30|

А если вместо ихстрейла стоял бы двухсотый рискнул бы по колесу стучать?

Гость|24.07.2018 11:31|

Гость писал(a):

Стучать по клаве престижней
бнв, мурсидес,даже ауди - престижные, не говоря уже об порше и прочих представителях реально престижных машин.

Камаро - редкая и престижная машина, несмотря на то, что стоит не сильно дорго, гтр...

киа и х.ндай престижны разве только для бывших тазоводов и тех, кто с гужевой повозки пересел))

Гость|24.07.2018 11:33|

Нынче лошадь престижней всех твоих поше и мерсев.

Гость|24.07.2018 11:39|

Гость писал(a):

А если вместо ихстрейла стоял бы двухсотый рискнул бы по колесу стучать?
И не только по колесу и по глупенькой головенки.

Двухсотый это труп. Груз 200 знаешь, что это такое. Их называю двухсотые.

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Имя: Гость
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