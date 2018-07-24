24.07.2018 | 10:18

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Семен, продолжающий наблюдать за нарушением правил дорожного движения в пешеходной зоне около дома № 1 на улице Кулакова.

Мужчина прислал фотографии, сделанные в четверг, 19 июля, около 17:00. На кадрах видно, что водители автомобилей Mazda (госномер Р042ММ/58) и Chevrolet (У767НН/123) хотят выехать на проезжую часть, однако им мешают машины, добропорядочные владельцы которых остановились перед знаком и ушли.

Первый из нарушавших водителей стал бить ногами по машине. Другие были более сдержанны.

«Продолжалось это минут десять, и все это время автомобили, находившиеся на пешеходной дорожке, затрудняли движение пешеходов», - рассказал автор фотографий.

Через некоторое время нарушителям освободили дорогу, и водитель Mazda выехал на улицу Ставского.

«Для едущих по Ставского в это время горит красный, но это не останавливает нарушителя - он проезжает дальше, встает на переходе и ожидает возможности вклиниться в поток. Как только такая возможность появляется - он делает это», - добавил Семен.