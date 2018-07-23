Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 июл 2018|12:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  74.13  |  $  63.20

Автохамы | На улице Суворова грузовик припарковался на газоне и тротуаре

23.07.2018|12:08
Печать

«Король стоит, обходите меня!!!» - видеозапись с таким названием прислал в редакцию портала «ПензаИнформ» горожанин Саша Смирнов. На ней запечатлен грузовой автомобиль (Р196МХ/58), припаркованный на тротуаре и газоне.

«Для таких вот и кладут асфальт и дорогу для пешеходов, чтобы они разбивали все машинами!» - возмутился пензенец.

Горожанин уточнил, что сделал видеозапись около дома № 151 на улице Суворова в понедельник, 23 июля, в 10:02.

0
0
0
0
Гость|23.07.2018 12:23|

Это в порядке вещей для Пензы. Вся ул. Суворова заставлена машинами на тротуарах.

Гость|23.07.2018 12:27|

1. Там нет газона, трава дикорастущая

2. Где на фото тротуар, там его тоже нет

Саше Смирнову желаю похудеть, чтобы успешно проходить по дороге шириной 3 метра

Гость|23.07.2018 12:28|

Какой здесь грузовик? По птс это категория В.

Гость|23.07.2018 12:30|

Гость писал(a):

1. Там нет газона, трава дикорастущая

2. Где на фото тротуар, там его тоже нет

Саше Смирнову желаю похудеть, чтобы успешно проходить по дороге шириной 3 метра

Гость писал(a):
1. Там нет газона, трава дикорастущая

2. Где на фото тротуар, там его тоже нет

Саше Смирнову желаю похудеть, чтобы успешно проходить по дороге шириной 3 метра

Там и бордюр и газон и тротуар, глаза быдлячие разуй.

Гость|23.07.2018 12:31|

Гость писал(a):

1. Там нет газона, трава дикорастущая
Там газон.Гость писал(a):
2. Где на фото тротуар, там его тоже нет
Тротуар есть и отделён бортовым камнем.Гость писал(a):
Саше Смирнову желаю похудеть, чтобы успешно проходить по дороге шириной 3 метра
Саша Смирнов и так на спичку похож. Худей некуда.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!