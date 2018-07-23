23.07.2018 | 12:08

«Король стоит, обходите меня!!!» - видеозапись с таким названием прислал в редакцию портала «ПензаИнформ» горожанин Саша Смирнов. На ней запечатлен грузовой автомобиль (Р196МХ/58), припаркованный на тротуаре и газоне.

«Для таких вот и кладут асфальт и дорогу для пешеходов, чтобы они разбивали все машинами!» - возмутился пензенец.

Горожанин уточнил, что сделал видеозапись около дома № 151 на улице Суворова в понедельник, 23 июля, в 10:02.