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Автохамы | На улице Арбековской водитель Lexus пересек сплошную линию

20.07.2018|09:57
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Арина, возмущенная нежеланием водителей соблюдать правила дорожного движения на улице Арбековской.

Женщина прислала видеозапись, сделанную 13 июля. На кадрах видно, что водитель автомобиля Lexus (госномер Р360ОТ/58) обогнал ехавшую впереди «Газель» по встречке, а затем пересек сплошную линию, чтобы вернуться на свою полосу.

«Хозяева жизни и дорог. Все по старой схеме: нарушают, нарушают и нарушают», - возмутилась горожанка, уже не в первый раз присылающая видеозаписи с подобным нарушением.

На этом участке дороги в поле зрения женщины уже попадали Ford (госномер Н108ХМ/199), Renault Sandero (госномер О844РВ/58) и ВАЗ-2114 (госномер А847МО/164).

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Гость|20.07.2018 10:20|

Там дорога такой ширины, что нормальному автомобилю на ней уместиться невозможно.

Гость|20.07.2018 10:30|

penzainform.ru писал(a):

Хозяева жизни и дорог. Все по старой схеме:
А чо не нравится-то?

Гость|20.07.2018 10:32|

penzainform.ru писал(a):

жительница областного центра Арина, возмущенная нежеланием водителей соблюдать правила дорожного движения на улице Арбековской.
Почему она не возмущена нежеланием пешеходов соблюдать правила дорожного движения на улице Арбековской?

Гость|20.07.2018 10:51|

"-Ах, Арина, как бы нам встретиться..."-напевал водитель "Lexus"а, поигрывая бейсбольной битой...

Гость|20.07.2018 11:24|

Сколько стукачков в нашем городе... Дорогие стукачи, вы думаете вас к награде за это представят? Цель ваших видео?

Гость|20.07.2018 11:31|

А если вы такие все активисты пишите в городскую администрацию, чтоб дороги отремонтировали, парковки организовали возле домов многоэтажных. А клепать на простых граждан по всякой мелочи очень не красиво. А если у вас нет такого автомобиля или вы ездить ни хрена не умеете это ваши проблемы

Гость|20.07.2018 11:33|

Гость писал(a):

"-Ах, Арина, как бы нам встретиться..."-напевал водитель "Lexus"а, поигрывая бейсбольной битой...
угроза совсем другая статья

Гость|20.07.2018 11:34|

Гость писал(a):

А если у вас нет такого автомобиля или вы ездить ни хрена не умеете это ваши проблемы
офигенное умение вождение

Гость|20.07.2018 11:37|

Гость писал(a):

Там дорога такой ширины, что нормальному автомобилю на ней уместиться невозможно.
Газель уместилась, а Лёхус нет?

Гость|20.07.2018 12:15|

Там камазы умещаются, скажу я вам по секрету. Но у отдельных граждан видимо врожденное косоглазие. Отсюда вопрос: может просто не надо сразу за руль автомобиля? Для начала научиться пользоваться велосипедом, хотя бы даже трехколесным. А то косоглазие дело такое...

Гость|20.07.2018 12:16|

А если у вас нет такого автомобиля или вы ездить ни хрена не умеете это ваши проблемы

- У меня, у меня, у меня нет такого автомобиля, и ездить я не умею. За то есть другой, и умею я летать, тока низе́нько-низе́нько)

Гость|20.07.2018 12:18|

хотя бы даже трехколесным

- Во, пральна, которым дорогу укатывают)

Гость|20.07.2018 12:22|

напялять железо и думают, что все дозволено, все в цену входит... все да не все

Гость|20.07.2018 12:34|

Арбековская в АрбековЕ??? Или лучше Арбекевская?

Гость|20.07.2018 13:28|

Эта женщина там все время стоит и снимает/

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Имя: Гость
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