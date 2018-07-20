20.07.2018 | 09:57

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Арина, возмущенная нежеланием водителей соблюдать правила дорожного движения на улице Арбековской.

Женщина прислала видеозапись, сделанную 13 июля. На кадрах видно, что водитель автомобиля Lexus (госномер Р360ОТ/58) обогнал ехавшую впереди «Газель» по встречке, а затем пересек сплошную линию, чтобы вернуться на свою полосу.

«Хозяева жизни и дорог. Все по старой схеме: нарушают, нарушают и нарушают», - возмутилась горожанка, уже не в первый раз присылающая видеозаписи с подобным нарушением.

На этом участке дороги в поле зрения женщины уже попадали Ford (госномер Н108ХМ/199), Renault Sandero (госномер О844РВ/58) и ВАЗ-2114 (госномер А847МО/164).