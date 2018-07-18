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Автохамы | На улице Арбековской водители игнорируют разметку перед зеброй

18.07.2018|10:43
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» вновь обратилась жительница областного центра Арина, ратующая за соблюдение правил дорожного движения на Арбековской улице.

Женщина прислала видео, снятое 7 июля на пешеходном переходе. На кадрах видно, что автомобиль Ford (госномер Н108ХМ/199) вырулил на встречную полосу, чтобы обогнать двигавшийся впереди автомобиль, но не успел вернуться и проехал с нарушением правил по зебре.

«Переходить дорогу здесь очень опасно, особенно страшно за детей. Я не перестану снимать видео, пока на ситуацию не обратит внимание ГИБДД!» - заявила пензячка.

Ранее женщина присылала видеозаписи, на которых подобное правонарушение совершают водители Renault Sandero (госномер О844РВ/58) и ВАЗ-2114 (госномер А847МО/164).

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Гость|18.07.2018 11:04|

Когда собоке нечем заняться она делает это

Гость|18.07.2018 11:11|

На улице Арбековской пешеходы полностью игнорируют дорожную разметку, переходят дорогу где им вздумается, а не строго по пешеходному переходу. На эту ситуацию должны обратить внимание ГИБДД! Там засчет пешеходов за месяц бюджет пополнить на 100% можно!

Гость|18.07.2018 11:39|

Писать научись, умник. Это тебе не авторалли, чмо. А это ты про себя???? Будем знать твое имя, собок.Не надо. Большинство переходят по пешеходу, он там один. И с одного концадо пешехода непойдут. Скоростной режим 40, если кто слепой. Не за счет пешеходов, а Вас водители-шумахеры за час можно выполнить годовой план и не надо себя(водителей выгораживать).

Гость|18.07.2018 11:44|

Хоть пешеходы будут ходить и по пешеходжам, ВЫ все равно не пропустите. И ненадо валить с больной(ваша-водителей) на здоровую. Там идут по пешеходу(очивидец, который не снимает), а вы чмошники стараетесь обогнать по обочине(впереди Джип остановился, а отечественная пошла на обгон по обочине) и что???? На середине пешехода стоял человек, а со стороны Панкратовке на форде светлом, несся таже не притормозил. И за счет кого пополнят бюджет и план ГИБДД?

Гость|18.07.2018 11:59|

Гость писал(a):

Не за счет пешеходов, а Вас водители-шумахеры за час можно выполнить годовой
Пешеход не на пешеходном - нарушитель, значит ДОЛЖЕН быть оштрафован, и это нужно закладывать в годовой план - 1000 пешеходов в день!

Гость|18.07.2018 12:48|

Чтож за дибилы такие вот "нарушения" постят. Вообще-то по всей стране разметку игнорируют

Гость|18.07.2018 13:11|

Да, на переходах обгонять нельзя, но там трафик слабый и всего две полосы, так что пересечь дорогу для большинства не проблема. Может женщина инвалид, с ногами проблемы? Тогда да.

Гость|18.07.2018 13:15|

Да пусть ездят не долго осталось.

Гость|18.07.2018 13:16|

Ну может человек присесть торопится, или столб свой ищет?

Второй вариант предпочтительнее, ибо безопаснее для окружающих))

Гость|18.07.2018 13:24|

Водители, думаете все позволено, хрен, а 2 полосы, здесь населенный пункт и скорость максимальная 60км/ч. У меня у мужа тоже есть машина, но он думает и о детях которые живут и гостят на ул. Арбековская. Дождетесь выйдем, перекроем дорогу и неситесь. А присесть он торопится на кол или лечь в ящик. За один день 1 ребенка и 3 взрослых на серединне пешехода чуть, как сваркой не срезало. . У нее не с ногами проблемы, а если инвалид, то можно давить? А если ребенок? Мало в Пензе смертей, в том числе и дети?

Гость|18.07.2018 13:26|

ЛЮДИ ОЧНИТЕСЬ ВЫ ЧТО ТВОРИТЕ НА ДОРОГАХ? НЕУЖЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАС НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ? БОГА ПОБОЙТЕСЬ.ОПОМНИТЕСЬ, ЗАЧЕМ ВЫНУЖДАТЬ ЛЮДЕЙ НА ЗЛЫЕ ПОСТУПКИ.

Гость|18.07.2018 13:29|

Если пешеход не на пешеходе нарушитель, то кто водилы скоростные? Перестаньте себя оправдывать, срам читать. Если их напихать на всей ул. Арбековской, вы что перестанете нарушать. Слышал поставят светофор, вот будет.....

Гость|18.07.2018 13:31|

Если пешеходам такой план 1000, то водилам тогда каждый второй нарушитель-шумахер контрольный в лоб и вся проблема с лихачами. И воздух будет чище и головняка меньше.

Гость|18.07.2018 13:39|

Люди, комментаторы, вас читать не возможно! Перечитываю по несколько раз! Такое впечатление, что обезьянам дали клавиатуру, и они кнопки нажимают не задумываясь. Идите снова в школу учиться связывать речь свою!

Гость|18.07.2018 13:49|

В Ермоловке козырёк рухнул. А вы тут трете за водятела. Люди без козырька. Откозырялись.

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