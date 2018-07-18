18.07.2018 | 10:43

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» вновь обратилась жительница областного центра Арина, ратующая за соблюдение правил дорожного движения на Арбековской улице.

Женщина прислала видео, снятое 7 июля на пешеходном переходе. На кадрах видно, что автомобиль Ford (госномер Н108ХМ/199) вырулил на встречную полосу, чтобы обогнать двигавшийся впереди автомобиль, но не успел вернуться и проехал с нарушением правил по зебре.

«Переходить дорогу здесь очень опасно, особенно страшно за детей. Я не перестану снимать видео, пока на ситуацию не обратит внимание ГИБДД!» - заявила пензячка.

Ранее женщина присылала видеозаписи, на которых подобное правонарушение совершают водители Renault Sandero (госномер О844РВ/58) и ВАЗ-2114 (госномер А847МО/164).