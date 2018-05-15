15.05.2018 | 10:16

Во вторник, 15 мая, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» вновь обратился местный житель Федор Ферапонтиков, ратующий за соблюдение правил парковки на улице Стрельбищенской.

Мужчина прислал фотографию Volkswagen Tiguan (госномер Р767ХЕ/163), водитель которого заехал на остановку общественного транспорта.

«Автомобилисты продолжают парковать свои авто около павильона в районе дома № 60», - написал автор кадра.

Фотографии машин на этой остановке появляются на портале не впервые. 1 ноября 2017 года в распоряжении журналистов оказались снимки автомобиля Chevrolet, водитель которого допустил подобное правонарушение, 14 ноября – тот же Chevrolet, а также Mitsubishi и Renault, 18 декабря – Chevrolet, ВАЗ-2114, Volkswagen, «Лада-Калина» и Nissan. Фотографии с теми же «Ладой-Калиной» и Renault и «пятнадцатой» приходили на портал в марте.