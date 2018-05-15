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Автохамы | На ул. Стрельбищенской водители продолжают парковаться на остановке

15.05.2018|10:16
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Во вторник, 15 мая, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» вновь обратился местный житель Федор Ферапонтиков, ратующий за соблюдение правил парковки на улице Стрельбищенской.

Мужчина прислал фотографию Volkswagen Tiguan (госномер Р767ХЕ/163), водитель которого заехал на остановку общественного транспорта.

«Автомобилисты продолжают парковать свои авто около павильона в районе дома № 60», - написал автор кадра.

Фотографии машин на этой остановке появляются на портале не впервые. 1 ноября 2017 года в распоряжении журналистов оказались снимки автомобиля Chevrolet, водитель которого допустил подобное правонарушение, 14 ноября – тот же Chevrolet, а также Mitsubishi и Renault, 18 декабряChevrolet, ВАЗ-2114, Volkswagen, «Лада-Калина» и Nissan. Фотографии с теми же «Ладой-Калиной» и Renault и «пятнадцатой» приходили на портал в марте.

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Гость|15.05.2018 10:49|

Почему в городе не работает служба эвакуаторов?! Неужели не выгодное дело?!

Гость|15.05.2018 10:57|

Гость писал(a):

Почему в городе не работает служба эвакуаторов?! Неужели не выгодное дело?!
Конечно нет. Штрафы копеечные.

Гость|15.05.2018 11:03|

Одыхай Федя,до тебя как до фени

Гость|15.05.2018 11:16|

Смывка краски на капот - лучше любого эвакуатора!

Гость|15.05.2018 11:17|

Так поднимите штрафы! Баранов же нужно учить, если не палками то деньгами.

Гость|15.05.2018 11:34|

Баран он и называется баран ему не дано быть разумным. Поэтому их выращивают для забоя и шерсти.

Гость|15.05.2018 11:35|

Гость писал(a):

Конечно нет. Штрафы копеечные.
При чем тут шртафы? Эвакуация и штрафстоянка оплачиваются дополнительно к штрафу за непосредственно нарушение.

Гость|15.05.2018 12:10|

Какие же вы тут все тупые и уверен что ни у кого нет машины

Гость|15.05.2018 12:22|

Есть у нас машины, а ещё и совесть есть. И осознание того, что мы все люди, а не дебилы, и должны жить по правилам в обществе.

Имя: Гость
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