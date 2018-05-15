15.05.2018 | 11:35

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился местный житель Влад, ставший свидетелем нарушения правил дорожного движения в центре города.

Видеозапись, которую прислал мужчина, сделана 13 мая примерно в 18:15. Он ехал по улице Красной и остановился на светофоре перед перекрестком с Кураева. На другой стороне дороги имеется знак, разрешающий движение только в одну сторону.

Однако это не помешало водителям Kia Rio (госномер Р502ЕР/58) и внедорожника BMW (О787УС/58) спуститься по дороге с односторонним движением и пересечь перекресток.

«Ну а что, никому не помешали. Пусть пополняют бюджет», - написал пензенец.