Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 мая 2018|12:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  73.94  |  $  61.77

Автохамы | На ул. Красной два водителя не учли знак «Одностороннее движение»

15.05.2018|11:35
Печать

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился местный житель Влад, ставший свидетелем нарушения правил дорожного движения в центре города.

Видеозапись, которую прислал мужчина, сделана 13 мая примерно в 18:15. Он ехал по улице Красной и остановился на светофоре перед перекрестком с Кураева. На другой стороне дороги имеется знак, разрешающий движение только в одну сторону.

Однако это не помешало водителям Kia Rio (госномер Р502ЕР/58) и внедорожника BMW (О787УС/58) спуститься по дороге с односторонним движением и пересечь перекресток.

«Ну а что, никому не помешали. Пусть пополняют бюджет», - написал пензенец.

0
0
0
0
 
Гость|15.05.2018 12:25|

penzainform.ru писал(a):

Видеозапись, которую прислал мужчина,

Пусть мужчинка личико то покажет, и номер своей машины тоже, стукачек.

Гость|15.05.2018 12:29|

Они так заводятся. Только с толкача или с горки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 