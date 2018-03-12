12.03.2018 | 17:56

В рубрику «Автохамы» написал житель Пензы Денис, возмущенный стоянкой, которую разрешили себе два автолюбителя в центре города.

«Порой люди переходят все границы: двое водителей припарковали свои автомобили прямо на улице Московской - центральной пешеходной улице нашего города, в зоне действия знака «Пешеходная зона», - отметил Денис.

На присланной им фотографии запечатлены Hyundai (р443оа58) и Renault (р215ов58).

«В такой ситуации пешеходам приходится выбирать: либо протискиваться между грязными машинами, но там, где лед хотя бы посыпан песком, либо пытаться обойти их по сугробам или голому льду. Надеюсь, что водители понесут заслуженное наказание», - написал пензенец.