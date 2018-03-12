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Автохамы | Двое водителей припарковали свои иномарки на Московской

12.03.2018|17:56
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В рубрику «Автохамы» написал житель Пензы Денис, возмущенный стоянкой, которую разрешили себе два автолюбителя в центре города.

«Порой люди переходят все границы: двое водителей припарковали свои автомобили прямо на улице Московской - центральной пешеходной улице нашего города, в зоне действия знака «Пешеходная зона», - отметил Денис.

На присланной им фотографии запечатлены Hyundai (р443оа58) и Renault (р215ов58).

«В такой ситуации пешеходам приходится выбирать: либо протискиваться между грязными машинами, но там, где лед хотя бы посыпан песком, либо пытаться обойти их по сугробам или голому льду. Надеюсь, что водители понесут заслуженное наказание», - написал пензенец.

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Гость|12.03.2018 18:09|

Разбейте стёкла .

Гость|12.03.2018 18:15|

Нифигасе!Да за токие норушения в турьму нужна сожать!Эташ уму нирастижыма!

Гость|12.03.2018 18:15|

Много способов незаметно уродовать машины таких мразей.

Гость|12.03.2018 18:17|

Мой знакомый уже десятка полтора по его словам изуродовал))) автохамы круто влетели на бабло!)))

Гость|12.03.2018 18:18|

Вообще можно незаметно поджигать машины автомразей,есть хитрый способ.

Гость|12.03.2018 18:18|

Гость писал(a):

Гость|12.03.2018 18:15|

Много способов незаметно уродовать машины таких мразей.

Звери, да?Гость писал(a):
Гость|12.03.2018 18:17|

Мой знакомый уже десятка полтора по его словам изуродовал))) автохамы круто влетели на бабло!)))

-Да, хорошо мозги промыли.

Убейте друг друга, уверен повод найдёте.

Гость|12.03.2018 18:23|

Нет это не промыли мозги. Это двум пудакам надо совесть иметь и думать перед тем как бросить своё ведро на пути пешеходов.

Гость|12.03.2018 18:24|

Гость писал(a):

-Да, хорошо мозги промыли.

Убейте друг друга, уверен повод найдёте.

Ты дурачок? Россия с такими свиньями как ты точно сдохнет...

Гость|12.03.2018 18:27|

где СтопХам с наклейками

Гость|12.03.2018 18:36|

Сладкое слово халява,а за домом платная парковка.

Гость|12.03.2018 20:13|

Говорят от пепси и других напитков хорошо вздувается краска

Гость|12.03.2018 20:41|

Гость писал(a):

Нифигасе!Да за токие норушения в турьму нужна сожать!Эташ уму нирастижыма!
За твои комментарии тоже.

Гость|12.03.2018 20:42|

Плесните гавна на их машины

Гость|12.03.2018 20:43|

Гость писал(a):

Много способов незаметно уродовать машины таких мразей.
И что? Уродуй. Такие так ты ему еще заработают.

Гость|12.03.2018 20:44|

Гость писал(a):

Мой знакомый уже десятка полтора по его словам изуродовал))) автохамы круто влетели на бабло!)))
Дурачок ты. Он на твои налоговые ездит. А ты работай.

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Имя: Гость
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