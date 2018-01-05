В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» пришло сообщение от жителя Пензы, возмущенного появлением автомобиля на главной пешеходной улице города.
«Утром 3 января автомобиль «Мазда» проехал по Московской в районе гостиницы «Россия» и остановился у кондитерской. Водитель отнес туда несколько пакетов и уехал», - описал пензенец увиденное.
К сообщению горожанин приложил фотографии, на которых запечатлена «Мазда» (к220кр58), припаркованная возле дома № 70 на улице Московской.
penzainform.ru писал(a):А ты что думал, товар в магазины по воздуху доставляют? Скоро весь бизнес уйдет с этой московской, кто тогда попов спонсировать будет?