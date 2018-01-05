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Автохамы | Водитель «Мазды» проехал по пешеходной части ул. Московской

05.01.2018|10:09
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» пришло сообщение от жителя Пензы, возмущенного появлением автомобиля на главной пешеходной улице города.

«Утром 3 января автомобиль «Мазда» проехал по Московской в районе гостиницы «Россия» и остановился у кондитерской. Водитель отнес туда несколько пакетов и уехал», - описал пензенец увиденное.

К сообщению горожанин приложил фотографии, на которых запечатлена «Мазда» (к220кр58), припаркованная возле дома № 70 на улице Московской.

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Гость|05.01.2018 10:29|

penzainform.ru писал(a):

Утром 3 января автомобиль «Мазда» проехал по Московской в районе гостиницы «Россия» и остановился у кондитерской. Водитель отнес туда несколько пакетов и уехал
А ты что думал, товар в магазины по воздуху доставляют? Скоро весь бизнес уйдет с этой московской, кто тогда попов спонсировать будет?

Гость|05.01.2018 10:31|

фотографу сладкий леденец!!!

Гость|05.01.2018 10:38|

Гость писал(a):

А ты что думал, товар в магазины по воздуху доставляют?
Накладная, маршрутный лист есть? Если так - то свободен, если нет - будь добр, оплати по тарифу. Несколько пакетов можно и от М.Горького донести - это не фуру у магнита разгружать.

Гость|05.01.2018 10:42|

Гость писал(a):

Накладная, маршрутный лист есть?

Контора частная, любой маршрут на любом листе, пожаЛста, умник.

Гость|05.01.2018 10:50|

Гость писал(a):

Контора частная, любой маршрут на любом листе, пожаЛста, умник.
Накладную "частная контора" сама себе нарисует, умник?

Гость|05.01.2018 11:07|

Думаю это фотомонтаж.

Исходя из официальных новостей областного правительства:

penzainform.ru писал(a):

С 31 декабря по 3 января дороги Пензенской области расчищали и посыпали песко-соляной смесью 98 единиц специальной техники – комбинированных дорожных машин (КДМ) и грейдеров.

Работы велись в тех районах, где выпадали осадки. Интенсивность выездов спецмашин также зависела от погоды. За это время было высыпано более 1,5 тыс. тонн песко-соляной смеси

Где сугробы где гололёд где песок?

Однозначно-наговор.

Гость|05.01.2018 11:26|

Делать вам нечего, следите кто куда поехал. Живите своей жизнью!

Гость|05.01.2018 11:33|

Да как же он милок туда проехал? Там же 30 блоков бетонных поставили для безопасности пензенцев. Странно.

Гость|05.01.2018 11:40|

Московскую нужно освобождать от ресторанов,кафешек,бутиков и всякой дряни.

Гость|05.01.2018 11:57|

Может быть у него была острая необходимость проехать?

Гость|05.01.2018 12:05|

Гость писал(a):

Накладную "частная контора" сама себе нарисует
А кто ж им еще нарисует. Извини, умником назвать тебя не могу.

Гость|05.01.2018 12:09|

А может у него там гнездо?

Гость|05.01.2018 12:12|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

А ты что думал, товар в магазины по воздуху доставляют?

Накладная, маршрутный лист есть? Если так - то свободен, если нет - будь добр, оплати по тарифу.

А почему из за какого то чудика с камерой он должен тратить свое время и ехать предъявлять документы? Пусть этот чудик и едет к нему уточнять, чтобы потом отправить или не отправить фото куда нужно.

Гость|05.01.2018 12:19|

Гость писал(a):

Накладная, маршрутный лист есть?
А что же не подошел и не спросил? Человека обвинил, а ничего не проверил? Стукач позорный! Явно чинуша кокой нибудь, ссыт.

Гость|05.01.2018 12:31|

Таких уродов полно!

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