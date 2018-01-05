05.01.2018 | 13:09

Жительница Пензы Елена прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию автомобиля Infiniti, который водитель оставил на Фонтанной площади в центре города.

Пензячка уточнила, что снимок был сделан ею 4 января 2018 года в 15:10.

«Приехал (н111ек58) и внаглую припарковался на Фонтанной площади», - возмутилась горожанка.

Жители Пензы не первый год таким образом решают проблему отсутствия парковочных мест в центре. Так, в 2015-м в соцсетях появилась фотография «ВИП-парковки «У фонтана». На ней были запечатлены три «Лексуса» с номерами 058.