Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 янв 2018|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Автохамы | Пензячку возмутил автомобиль Infiniti, припаркованный на Фонтанной площади

05.01.2018|13:09
Печать

Жительница Пензы Елена прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию автомобиля Infiniti, который водитель оставил на Фонтанной площади в центре города.

Пензячка уточнила, что снимок был сделан ею 4 января 2018 года в 15:10.

«Приехал (н111ек58) и внаглую припарковался на Фонтанной площади», - возмутилась горожанка.

Жители Пензы не первый год таким образом решают проблему отсутствия парковочных мест в центре. Так, в 2015-м в соцсетях появилась фотография «ВИП-парковки «У фонтана». На ней были запечатлены три «Лексуса» с номерами 058.

0
0
0
0
 
Гость|05.01.2018 13:32|

И че?

Гость|05.01.2018 13:54|

только смывка краски сможет вправить мозги этим наглецам!

Гость|05.01.2018 14:01|

наверно слуги народа приехали чистоту города проверить?

Гость|05.01.2018 14:01|

Гость писал(a):

только смывка краски сможет вправить мозги этим наглецам
Точно. Нужно выливать на головы. А то ходят и ходят целыми днями..

Гость|05.01.2018 14:06|

а пензячку не возмутило что нет дорог.что люди как хотят так и ходят,по газонам,на любой свет светофора,что это так нужно,а машина что помешала,или там знак,а,что она врезалась в нее,лучшеб смотрели какие дороги в Пензе и пешеходные дороги.а не жаловатся на то не зная что.

Гость|05.01.2018 14:20|

да просто пензячку возмутило то, что она пешком, а кто-то на инфинити. Лучше бы ее своя собственная жизнь возмутила

Гость|05.01.2018 14:45|

penzainform.ru писал(a):

возмутилась горожанка.
Возмущают только бесы, горожанка бесноватая. Скоро к ней танки с фашистами приедут, вот тогда праведно пусть возмутится и мужа на фронт отправит.

Гость|05.01.2018 14:51|

А насколько сильно была возмущена горожанка, сколько мути в ней было? Она домой мутная вернулась? Надо её отфильтровать!

Гость|05.01.2018 14:53|

Да это моя тачила! Где ещё мути навести? А то и жути мутным!

Гость|05.01.2018 15:06|

Если так рассуждать, то порядка в городе никогда не будет. О таких вещах нужно сообщать и принимать меры для искоренения таких хамских действий. Парковок в городе достаточно, просто кто-то считает,что ему все можно. Уважаемые сотрудники ГИБДД,где же вы? Работайте с такими нарушителями.

Гость|05.01.2018 15:12|

Наказать по полной. За такую наглость надо лишать прав.

Гость|05.01.2018 15:15|

Если ГИБДД в Пензе не работает, то надо горожанам самим наказывать таких наглецов. Эффективных методов много. Зато потом никогда не нарушит ПДД в части парковки!

Гость|05.01.2018 15:22|

по любому сосачка безмозглая за рулем была

Гость|05.01.2018 15:28|

Терпеть не могу стукачей.Люди вы превращаетесь в жалобщиков а реальные проблемы вам не видны,оглянитесь вокруг

Гость|05.01.2018 15:30|

Гость писал(a):

Если так рассуждать, то порядка в городе никогда не будет.
ПОВЕРЬ ЕГО ГАРАНТИРОВАННО НИКОГДА НЕ БУДЕТ.

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!