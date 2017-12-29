В четверг, 28 декабря, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от жителя Пензы, возмущенного парковкой автомобилей на тротуарах.
«Тротуары у дома № 17 на улице 8 Марта подверглись хамскому нашествию саратовских авто», - написал автор.
Мужчина прислал снимки, на которых запечатлены машины с номерами 64-го (164-го) региона: Chevrolet (р773ео64) и Renault (а103ок164).
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