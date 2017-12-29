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Автохамы | Тротуары на ул. 8 Марта заставлены машинами с саратовскими номерами

29.12.2017|09:15
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В четверг, 28 декабря, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от жителя Пензы, возмущенного парковкой автомобилей на тротуарах.

«Тротуары у дома № 17 на улице 8 Марта подверглись хамскому нашествию саратовских авто», - написал автор.

Мужчина прислал снимки, на которых запечатлены машины с номерами 64-го (164-го) региона: Chevrolet (р773ео64) и Renault (а103ок164).

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Гость|29.12.2017 09:43|

В Саратове купили , а учет Пензенский, сейчас хоть на Луне купи регион лунный а на учете в пензе. Законы читайте хоть иногда

Гость|29.12.2017 09:45|

опять стукачики, видать хотят поднять себе настроение к новому году

Гость|29.12.2017 09:47|

Откиньте их на дорогу. Лучше даже перевернуть.

Гость|29.12.2017 09:48|

Гость писал(a):

опять стукачики, видать хотят поднять себе настроение к новому году
это они тренируются, скоро от МэВэДэ премии будут давать миллионные за стукачество, а ихние пенсиометры будут получать копеечные пенсии

Гость|29.12.2017 09:49|

Гость писал(a):

В Саратове купили , а учет Пензенский,
Двор перекупщиков из Саратова?

Гость|29.12.2017 10:15|

Саратовцы не котируются , Пенза рулит. Раньше всегда весь автохлам везли на базар в Саратов, а теперь обратная тенденция пошла что ли.

Гость|29.12.2017 10:18|

Город стукачей

Гость|29.12.2017 10:49|

Если люди не понимают то надо стучать.

Гость|29.12.2017 10:53|

Гость писал(a):

Город стукачей
Твои предложения??? Кирпич в стекло? Шило в покрышку??? Иное???

Гость|29.12.2017 11:03|

ость|29.12.2017 10:18|

Город стукачей

Один из этих драндулетов твой ?

Гость|29.12.2017 11:26|

А все тротуары и газоны на улице Луначарского, например от 28-го дома и ниже до улицы Толстого чьими машинами заставлены И НЕ ПОРА ЛИ ФСБ ПРОВЕРИТЬ ВЕРХУШКУ ПЕНЗЕНСКОГО ГИБДД НА КОРРУПЦИЮ И ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, что уж говорить о должностных неполномочиях.

Гость|29.12.2017 11:29|

Гость писал(a):

Гость|29.12.2017 10:18|

Город стукачей

"Стукачей" против таких как ты КОЗЛОВ? Так это прекрасный город. А уродов автохамов надо уничтожать и ГИБДД Пензы в отставку и на нары многих!

Гость|29.12.2017 11:31|

А улица Герцена от Толстого до Дзержинского... Двухстороннее движение и ОДНА ПОЛОСА ПОЛНОСТЬЮ ПАРКОВКА!!!

ГИБДД Пензы на нары! Повязли в коррупции!!!

Гость|29.12.2017 11:32|

Гость писал(a):

Гость|29.12.2017 10:18|

Город стукачей

ДА НУ НА

Гость|29.12.2017 11:44|

Гость писал(a):

А все тротуары и газоны на улице Луначарского, например от 28-го дома и ниже до улицы Толстого чьими машинами заставлены И НЕ ПОРА ЛИ ФСБ ПРОВЕРИТЬ ВЕРХУШКУ ПЕНЗЕНСКОГО ГИБДД НА КОРРУПЦИЮ И ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, что уж говорить о должностных неполномочиях.
В МОСКВУ НАДО МАТЕРИАЛЫ НА ПЕНЗЕНСКОЕ ГИБДД ОТПРАВЛЯТЬ И ВО ВСЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ ПОД КОНТРОЛЬ.

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Имя: Гость
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