20.12.2017 | 11:44

В среду, 20 декабря, пользователь портала PenzaInform.ru прислал видеоматериал в рубрику «Автохамы», снятый около 10 утра этого же дня вблизи кольца у ресторана «Бочка».

«Водитель машинки (госномер о678рс58) даже и не подумал притормозить, чтобы пропустить машину, находящуюся на кольце», - написал мужчина, возмущенный нарушением правил дорожного движения.

Между тем в данной ситуации приоритет у тех, кто движется по кругу.

«Он, кажется, вообще не понял, почему ему посигналили. Пусть ДПС заставляет таких читать ПДД вслух и с выражением», - заключил автор видео.