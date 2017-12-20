Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 дек 2017|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.50  |  $  58.72
 

Автохамы | Водитель нарушил правила движения вблизи кольца у ресторана «Бочка»

20.12.2017|11:44
Печать

В среду, 20 декабря, пользователь портала PenzaInform.ru прислал видеоматериал в рубрику «Автохамы», снятый около 10 утра этого же дня вблизи кольца у ресторана «Бочка».

«Водитель машинки (госномер о678рс58) даже и не подумал притормозить, чтобы пропустить машину, находящуюся на кольце», - написал мужчина, возмущенный нарушением правил дорожного движения.

Между тем в данной ситуации приоритет у тех, кто движется по кругу.

«Он, кажется, вообще не понял, почему ему посигналили. Пусть ДПС заставляет таких читать ПДД вслух и с выражением», - заключил автор видео.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2017 12:04|

penzainform.ru писал(a):

Он, кажется, вообще не понял, почему ему посигналили.

Сигнальщик хренов. На дороге надо понимать движение, а не тупо ехать по правилам типа я прав. Вот такие и попадают в ДТП. Человек может еще по привычке или задумался, период адаптации к новым правилам еще не прошел. Через полгода все нормализуется.

Гость|20.12.2017 12:10|

Гость писал(a):

Сигнальщик хренов. На дороге надо понимать движение, а не тупо ехать по правилам типа я прав.
Точно. Надо ездить по понятиям, а не ПДД. Понаписали тут всякое...

Гость писал(a):

Человек может еще по привычке или задумался, период адаптации к новым правилам еще не прошел.
На всякий случай, этот круг давным-давно главный. И новые правила тут не при чём.

Гость|20.12.2017 12:11|

Какие новые правила! Там ничего не поменялось с изменением правил. Там знаки "Главная дорога" и "Уступи дорогу" как стояли, так и стоят. Там всю жизнь надо было кольцу уступать.

Гость|20.12.2017 12:12|

Там всегда круг главный был.Это не новые правила.

Гость|20.12.2017 12:14|

Сел за руль - не только зажигание включи, но еще и мозг, чтоб невиновные не страдали.

Гость|20.12.2017 12:58|

Гость писал(a):

Сел за руль - не только зажигание включи, но еще и мозг, чтоб невиновные не страдали.

Вот именно, надо дружить с головой, а то тупо давят на газ и себе на уме - я прав. Вот такие правые стоят по три часа в ожидании ГАИ и потов торчат в сервисе по ремонту. Неписанные правила ни кто не отменял: помеху жди с права, а ДУРАКА с лева. А вот если варежку разинул то ни кто не виноват.

Гость|20.12.2017 13:00|

Так видно же,машина ушла в другой ряд

Гость|20.12.2017 13:02|

Ну а чего ты жалуешься? Надо было догнать, подрезать, и в морду, в морду, и машину расколотить! Ты что, дорожные войны не смотришь!?

Гость|20.12.2017 13:03|

На Минской вообще все ездят по привычке, не обращая внимание на круговое движение.

Гость|20.12.2017 13:03|

ути батюшки, обидели)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!