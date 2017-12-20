В среду, 20 декабря, пользователь портала PenzaInform.ru прислал видеоматериал в рубрику «Автохамы», снятый около 10 утра этого же дня вблизи кольца у ресторана «Бочка».
«Водитель машинки (госномер о678рс58) даже и не подумал притормозить, чтобы пропустить машину, находящуюся на кольце», - написал мужчина, возмущенный нарушением правил дорожного движения.
Между тем в данной ситуации приоритет у тех, кто движется по кругу.
«Он, кажется, вообще не понял, почему ему посигналили. Пусть ДПС заставляет таких читать ПДД вслух и с выражением», - заключил автор видео.
penzainform.ru писал(a):
Сигнальщик хренов. На дороге надо понимать движение, а не тупо ехать по правилам типа я прав. Вот такие и попадают в ДТП. Человек может еще по привычке или задумался, период адаптации к новым правилам еще не прошел. Через полгода все нормализуется.