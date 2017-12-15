Пензенская Госавтоинспекция отреагировала на видеоматериал, размещенный в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 23 октября.
На записи видно, как Renault Logan с государственным номером о277кр58 совершает запрещенный поворот налево с улицы Толстого на улицу Суворова.
«В отношении водителя автомобиля Renault, женщины 1965 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
Нарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.
А мне за это платят, на лечение хватит