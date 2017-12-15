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Автохамы | Водитель Renault наказана за запрещенный поворот на ул. Суворова

15.12.2017|10:22
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Пензенская Госавтоинспекция отреагировала на видеоматериал, размещенный в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 23 октября.

На записи видно, как Renault Logan с государственным номером о277кр58 совершает запрещенный поворот налево с улицы Толстого на улицу Суворова.

«В отношении водителя автомобиля Renault, женщины 1965 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Нарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

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Гость|15.12.2017 10:36|

А мне за это платят, на лечение хватит

Гость|15.12.2017 10:39|

Гость писал(a):

А мне за это платят, на лечение хватит
если я приеду, уже не хватит !

Гость|15.12.2017 10:41|

Гость писал(a):

А мне за это платят, на лечение хватит
Одни дебилы в стране. Это я вам, гражданин.

Гость|15.12.2017 10:45|

приезжай, я Анохин Алексей, пишите, приеду сфотографирую, опыт имеется, anoam@yandex.ru.

Гость|15.12.2017 10:52|

По Максима Горького когда будешь проходить?

Имя: Гость
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