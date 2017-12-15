15.12.2017 | 14:07

В пятницу, 15 декабря, пользователь портала «ПензаИнформ» по имени Владимир прислал в рубрику «Автохамы» сообщение о блокировке велопарковки на территории ПГУ.

Владимир пояснил, что раньше велопарковка располагалась ближе к третьему корпусу, отдельно от стоянки автомобилей, а некоторое время назад ее перенесли ближе к зданию, и водители ставят свои машины, блокируя ее.

Один из подобных случаев был сфотографирован молодым человеком 6 декабря в 12:45. На снимке видно, что водитель BMW (госномер н007ха58) перекрыл подход к двухколесному транспортному средству.

«На мой взгляд, в этом может усматриваться нарушение п. 12.2 ПДД РФ, поскольку «Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части ... Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки», - написал Владимир.

По его словам, разметка и знаки на данном участке отсутствуют.

«Замечу также, что это не единственное неудобство: как видно на фотографии, уборка снега производится не лучшим образом, и на парковке для велосипедов остается значительное его количество. На мой взгляд, лица, ответственные за уборку, могли бы работать лучше», - заключил Владимир.