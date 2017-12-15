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Автохамы | В Пензе водитель BMW заблокировал велопарковку

15.12.2017|14:07
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В пятницу, 15 декабря, пользователь портала «ПензаИнформ» по имени Владимир прислал в рубрику «Автохамы» сообщение о блокировке велопарковки на территории ПГУ.

Владимир пояснил, что раньше велопарковка располагалась ближе к третьему корпусу, отдельно от стоянки автомобилей, а некоторое время назад ее перенесли ближе к зданию, и водители ставят свои машины, блокируя ее.

Один из подобных случаев был сфотографирован молодым человеком 6 декабря в 12:45. На снимке видно, что водитель BMW (госномер н007ха58) перекрыл подход к двухколесному транспортному средству.

«На мой взгляд, в этом может усматриваться нарушение п. 12.2 ПДД РФ, поскольку «Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части ... Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки», - написал Владимир.

По его словам, разметка и знаки на данном участке отсутствуют.

«Замечу также, что это не единственное неудобство: как видно на фотографии, уборка снега производится не лучшим образом, и на парковке для велосипедов остается значительное его количество. На мой взгляд, лица, ответственные за уборку, могли бы работать лучше», - заключил Владимир.

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Гость|15.12.2017 14:31|

Хамло в Пензе цветет. Чем дальше, тем народ бескультурнее и хамовитее.

Гость|15.12.2017 14:42|

А кто-то ездит на велосипедах зимой?

Гость|15.12.2017 14:44|

Гость писал(a):

А кто-то ездит на велосипедах зимой?
Это снегокат!!!

Гость|15.12.2017 14:46|

Гость писал(a):

А кто-то ездит на велосипедах зимой?
Ездят. Финны ездят, шведы ездят, канадцы ездят. А у нас мало ездят потому, что велодорожек нет, тротуары чистят плохо, на дорогах грязь с солью, велопарковки - под сугробами или вообще убраны до весны.

Гость|15.12.2017 14:49|

Там историю России продают заочникам за 5000 рублей, по слухам, разберитесь! В автобусе слышал, деньги принимает парень на свою карточку, потом снимает отдает преподавателю! Вот так вот, кафедра истории, продает Родину! Такие вот разговоры в маршрутках!

Гость|15.12.2017 14:51|

к сожалению, культуру русскому человеку можно прививать только кнутом. Пряники тут не помогут.

Гость|15.12.2017 14:59|

Так, давайте разберемся... Правда ли зачет для заочников в ПГУ стоит 5000 рублей, на кафедре истории. Чья машина стоит, кто на передвигается...

Гость|15.12.2017 15:08|

Гость писал(a):

Так, давайте разберемся... Правда ли зачет для заочников в ПГУ стоит 5000 рублей, на кафедре истории. Чья машина стоит, кто на передвигается...
Неправильные вы вопросы ставите, товарищ! Точнее, чья машина - вопрос правильный. А второй вопрос должен быть почему там снег толком не убирают?

vvz|15.12.2017 15:12|

Гость писал(a):

А второй вопрос должен быть почему там снег толком не убирают?
Вот! Почему снег не убирают и кто должен обратить на это внимание. И почему он до сих пор на это внимания не обратил.

Гость|15.12.2017 15:16|

vvz писал(a):

Вот! Почему снег не убирают и кто должен обратить на это внимание. И почему он до сих пор на это внимания не обратил.
Так выяснили же вроде - потому что велосипедов у него нет, вот и пофиг ему на проблемы простых людей.

Гость|15.12.2017 15:16|

Гость писал(a):

Гость|15.12.2017 14:51|

к сожалению, культуру русскому человеку можно прививать только кнутом. Пряники тут не помогут.

Чем дальше, тем больше в этом уверен.

Гость|15.12.2017 15:19|

Гость писал(a):

Неправильные вы вопросы ставите, товарищ!
Мне прийти почистить? за зачет должники с удовольствием лопатой помашут!

А то, что историю России продают (если это так), за 5000 рублей, а потом говорят у нас зп маленькие, так у всех зп около 25000, что все заочники богатые?

vvz|15.12.2017 15:20|

Гость писал(a):

Так выяснили же вроде - потому что велосипедов у него нет, вот и пофиг ему на проблемы простых людей.
А это обычное дело для нашей верхушки. Вот ты б если на лексусе ездил, имел доход миллионов пять в год, коллекцию раритетных авто и т.п. - тебе бы было дело до забот простых студентов и сотрудников? Впрочем, тебе-то может быть и было...

vvz|15.12.2017 15:23|

Гость писал(a):

Мне прийти почистить? за зачет должники с удовольствием лопатой помашут!
Каждый человек должен заниматься своим делом. Должник должен учиться, лопатой должен дворник махать. А еще в университете должен быть человек, который за всем этим в целом следит, чтобы каждый занимался своим делом: чтобы студент учился, преподаватель учил, а дворник снег чистил.

Ну по идее должен же быть такой человек в университете. Как вы думаете?

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