14.12.2017 | 11:06

Водитель пассажирской «Газели», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, привлечен к ответственности. В четверг, 14 декабря, из пензенской Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Видеоматериал, где зафиксировано, как маршрутное такси № 5 (госномер р293кс58) пересекло перекресток улиц Луначарского и Дзержинского на запрещающий свет, был размещен на портале PenzaInform.ru 18 октября.

«Водителю автомобиля ГАЗ, мужчине 1969 года рождения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области.