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Автохамы | В Пензе водитель маршрутного такси заплатит штраф за проезд на красный

14.12.2017|11:06
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Водитель пассажирской «Газели», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, привлечен к ответственности. В четверг, 14 декабря, из пензенской Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Видеоматериал, где зафиксировано, как маршрутное такси № 5 (госномер р293кс58) пересекло перекресток улиц Луначарского и Дзержинского на запрещающий свет, был размещен на портале PenzaInform.ru 18 октября.

«Водителю автомобиля ГАЗ, мужчине 1969 года рождения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области.

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Гость|14.12.2017 12:01|

penzainform.ru писал(a):

Водителю автомобиля ГАЗ, мужчине 1969 года рождения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей»,
ай маладца :) 4 дня до давности привлечения не дотянул сознался:) хотя наверное хозяин Газели сознаться заставил :)

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