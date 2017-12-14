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Автохамы | В Пензе оштрафован водитель, оставивший авто у дома на Кулакова,1

14.12.2017|12:40
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В четверг, 14 декабря, пензенская Госавтоинспекция отреагировала на публикацию под названием «Пешеходы возмущены хамским поведением водителей на ул. Кулакова». Статья была размещена в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 23 октября.

Водитель Кia Rio с госномером о718му58 оставил авто на пешеходной дорожке.

«4 декабря 2017 года в отношении водителя, мужчины 1990 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Уточняется, что за движение по пешеходной дорожке водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

Пользовательница портала Алефтина Серова, приславшая в рубрику данный фотофакт, всерьез обеспокоена проблемой хамского поведения водителей на пешеходной дорожке у дома № 1 на улице Кулакова. Она сфотографировала более десятка машин, припаркованных в нарушение ПДД, и надеется, что всех виновников рано или поздно накажут.

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Гость|14.12.2017 13:23|

приехайте пожалуйста в арбековскую заставу-фоток наделаете на месяц в перёд а то и больше

Гость|14.12.2017 13:24|

именно 1,3,5 дома

Имя: Гость
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