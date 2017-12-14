14.12.2017 | 13:59

В четверг, 14 декабря, пензенская Госавтоинспекция обнародовала информацию о назначении наказания водителям, которые 23 октября нарушили правила дорожного движения на улице Захарова.

Видеоматериал, где запечатлено, как сразу пять автомобилей выезжают на встречную полосу, чтобы объехать пробку на участке от пересечения Захарова с 1-м Горным проездом до пересечения с улицей Космодемьянской, было размещено в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 25 октября.

«В отношении водителя автомобиля ВАЗ-217230, мужчины 1990 года рождения, и водителя автомобиля ВАЗ-2114, мужчины 1981 года рождения, составлены протоколы об административных правонарушениях.

За выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, водителям грозит наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области

Уточняется, что материалы дела направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд.

В отношении остальных водителей возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.