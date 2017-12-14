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Автохамы | ГИБДД накажет водителей, объехавших пробку на ул. Захарова по встречке

14.12.2017|13:59
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В четверг, 14 декабря, пензенская Госавтоинспекция обнародовала информацию о назначении наказания водителям, которые 23 октября нарушили правила дорожного движения на улице Захарова.

Видеоматериал, где запечатлено, как сразу пять автомобилей выезжают на встречную полосу, чтобы объехать пробку на участке от пересечения Захарова с 1-м Горным проездом до пересечения с улицей Космодемьянской, было размещено в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 25 октября.

«В отношении водителя автомобиля ВАЗ-217230, мужчины 1990 года рождения, и водителя автомобиля ВАЗ-2114, мужчины 1981 года рождения, составлены протоколы об административных правонарушениях.

За выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, водителям грозит наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области

Уточняется, что материалы дела направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд.

В отношении остальных водителей возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

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Гость|14.12.2017 14:20|

Это все - вранье для создания видимости активных действий.

Гость|14.12.2017 14:20|

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 14 декабря, пензенская Госавтоинспекция обнародовала информацию
А с этой информацией где можно ознакомиться? Ссылочку что ли в статью вставьте

Гость|14.12.2017 14:22|

Все заняты новогодним корпоративом, какие штрафы?

Гость|14.12.2017 14:30|

а поставить камеры на тот перекресток не судьба?

Бюджету деньги не нужны? Там за день можно штрафов на несколько СОТЕН тысяч выписать. ЗА встречку, за стоп-линию, за красный...

Гость|14.12.2017 14:40|

с какого бодуна я буду платить штраф снятого на камеру какого то колхозника))) где сертификат, разрешение на съемку и нахрена тогда нужны гаишники, что бы им в кабинеты приносили видеозаписи?

Гость|14.12.2017 14:50|

Заплатишь 5 рублей-тебе покажут сертификат.)) Нарушил-ответь.Или ты не мужик?

Гость|14.12.2017 15:09|

Гость писал(a):

с какого бодуна я буду платить штраф снятого на камеру какого то колхозника)))
Да если не терпила, то платить и не будешь. Поэтому и говорю - все вранье.

Имя: Гость
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