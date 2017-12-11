11.12.2017 | 13:10

Пензенский активист Михаил К. прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru очередную серию снимков. В объективе его камеры, как и прежде, оказались автомобили, припаркованные на улице Володарского.

5 декабря мужчина сфотографировал ВАЗ-2114 с госномером н372ун58, оставленный далеко от проезжей части, около нового сквера.

6 декабря в поле его зрения попал Mitsubishi (р947нк58), припаркованный на пешеходной дорожке около дома № 16.

«Уже есть реакция от ГИБДД на предыдущие случаи, и это хорошо», - отметил автор снимков.

До этого пензенец сделал снимки еще нескольких машин, мешавших проходу людей. 2 ноября он сфотографировал Mazda и Hyundai на пешеходной дорожке.

7 ноября горожанин запечатлел две «Лады» и Audi, стоявшие недалеко от здания бывшего Пензгражданпроекта. 16-го числа он возмутился белым BMW, также припаркованным в неположенном месте.

30 ноября Михаил сделал фото с Kia Rio, ВАЗ-2115 и Lexus. Последний появлялся в рубрике несколько раз.