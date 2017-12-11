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Автохамы | На улице Володарского ВАЗ-2114 и Mitsubishi оставили на тротуарах

11.12.2017|13:10
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Пензенский активист Михаил К. прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru очередную серию снимков. В объективе его камеры, как и прежде, оказались автомобили, припаркованные на улице Володарского.

5 декабря мужчина сфотографировал ВАЗ-2114 с госномером н372ун58, оставленный далеко от проезжей части, около нового сквера.

6 декабря в поле его зрения попал Mitsubishi (р947нк58), припаркованный на пешеходной дорожке около дома № 16.

«Уже есть реакция от ГИБДД на предыдущие случаи, и это хорошо», - отметил автор снимков.

До этого пензенец сделал снимки еще нескольких машин, мешавших проходу людей. 2 ноября он сфотографировал Mazda и Hyundai на пешеходной дорожке.

7 ноября горожанин запечатлел две «Лады» и Audi, стоявшие недалеко от здания бывшего Пензгражданпроекта. 16-го числа он возмутился белым BMW, также припаркованным в неположенном месте.

30 ноября Михаил сделал фото с Kia Rio, ВАЗ-2115 и Lexus. Последний появлялся в рубрике несколько раз.

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Гость|11.12.2017 13:56|

этот Михаил - сотрудник ПензаИнформ ? Что-то он здесь зачастил с фотками автохамов.

Гость|11.12.2017 13:58|

Тазобрак можно сразу смело увозить на утилизацию !

Гость|11.12.2017 14:10|

Михаил ну не подходишь ты на роль гаишника... Шрайбикус ты и то безтолковый.. Купил бы себе мыльницу нормальную

Гость|11.12.2017 14:12|

Михаилу респект как всегда Хотим жить как люди - надо свиней мордой в грязь тыкать! Поддерживаю эту тенденцию

Гость|11.12.2017 14:15|

Ну там отчетливо видно, тротуар нужно сократить,а сделать парковку

Имя: Гость
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