Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|10:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Автохамы | В Пензе водителю, не пропустившему пешехода у «Ростка», назначен штраф

07.12.2017|09:44
Печать

Водителя грузовой «Газели», который не пропустил пешехода на улице Урицкого, привлекли к ответственности. В среду, 6 декабря, из пензенской Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Видеоматериал, где зафиксировано, как машина (госномер р647ер58) едва не сбила женщину, пересекавшую проезжую часть по зебре у «Ростка», был размещен на портале PenzaInform.ru 17 октября.

«Водителю 1991 года рождения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области.

0
0
0
0
 
Гость|07.12.2017 10:07|

penzainform.ru писал(a):

признательность гражданам за оказываемую помощь

Теперь все индивидуально будут наводить порядок с нейтральным флагом.

Гость|07.12.2017 10:12|

СЕГОДНЯ НЕ ПРОПУСТИЛ .ЗАВТРА ЗАДАВИЛ. ИСКАЛЕЧИЛ ЖИЗНЬ СЕБЕ И ЛЮДЯМ. 1500 РУБЛЕЙ ПРОСТО СМЕШНОЙ ШТРАФ.ПОСТОЯННО ГИБНУТ СТАРИКИ И ДЕТИ. КТО НЕ УСПЕЛ ОТСКОЧИТЬ И СРЕАГИРОВАТЬ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!