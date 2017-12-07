07.12.2017 | 09:44

Водителя грузовой «Газели», который не пропустил пешехода на улице Урицкого, привлекли к ответственности. В среду, 6 декабря, из пензенской Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Видеоматериал, где зафиксировано, как машина (госномер р647ер58) едва не сбила женщину, пересекавшую проезжую часть по зебре у «Ростка», был размещен на портале PenzaInform.ru 17 октября.

«Водителю 1991 года рождения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области.