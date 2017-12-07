07.12.2017 | 09:12

В Пензе оштрафованы водители «Лады-Приоры» и Audi, парковавшие свои автомобили на тротуаре на улице Володарского. Фотографии нарушений ПДД были присланы в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» и размещены 8 ноября.

23-летний владелец отечественного автомобиля и 40-летний собственник иномарки заплатят штрафы в размере 1 000 рублей.

В ГИБДД напомнили, что за остановку или стоянку транспорта на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо за нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре предусмотрена административная ответственность.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в ведомстве.