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Автохамы | В Пензе двух водителей оштрафовали за парковку на тротуаре на Володарского

07.12.2017|09:12
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В Пензе оштрафованы водители «Лады-Приоры» и Audi, парковавшие свои автомобили на тротуаре на улице Володарского. Фотографии нарушений ПДД были присланы в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» и размещены 8 ноября.

23-летний владелец отечественного автомобиля и 40-летний собственник иномарки заплатят штрафы в размере 1 000 рублей.

В ГИБДД напомнили, что за остановку или стоянку транспорта на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо за нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре предусмотрена административная ответственность.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в ведомстве.

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Гость|07.12.2017 09:40|

penzainform.ru писал(a):

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в ведомстве.
Когда сами начнёте работать, дармоеды ?

Гость|07.12.2017 09:51|

penzainform.ru писал(a):

В ГИБДД напомнили, что за остановку или стоянку транспорта на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо за нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре предусмотрена административная ответственность.
Да вы чо??? Ну обратите внимание на остановки общественного транспорта, совмещенные с пешеходными переходами. особенно на конечные. Там все заставлено автобусами и маршрутками

Гость|07.12.2017 10:12|

МИХАИЛ, это твоя победа!!! Михаил на страже улицы Володарского! Жги, Михаил!

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