06.12.2017 | 11:46

Пензенец Михаил К. прислал в рубрику «Автохамы» новые фотографии автомобилей, припаркованных на улице Володарского.

30 ноября в 11:10 он сделал снимок с белой Kia Rio (госномер р908ко58), которую оставили на тротуаре около дома № 14 в двух минутах ходьбы от парковки на улице Кураева.

На другой фотографии, сделанной в тот же день, запечатлен ВАЗ-2115 (госномер о352нх58), стоящий на пешеходной дорожке около дома № 6.

«И уже знакомый читателям Lexus (м058хн58) около дома № 2», - подписал автор третий кадр.

Черная иномарка, как отметил Михаил, уже появлялась в рубрике «Автохамы» 19 октября и 23 ноября.

Ранее пензенец сделал фотографии еще нескольких машин, мешавших проходу людей.

2 ноября в поле его зрения попали припаркованные на пешеходной дорожке Mazda и Hyundai.

7 ноября пензенец возмутился двумя «Ладами» и Audi, оставленными недалеко от бывшего Пензгражданпроекта.

16 ноября он сфотографировал белый BMW, также припаркованный в неположенном месте.