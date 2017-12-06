Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|14:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Автохамы | «Лада» и две иномарки припарковались на тротуаре на улице Володарского

06.12.2017|11:46
Печать

Пензенец Михаил К. прислал в рубрику «Автохамы» новые фотографии автомобилей, припаркованных на улице Володарского.

30 ноября в 11:10 он сделал снимок с белой Kia Rio (госномер р908ко58), которую оставили на тротуаре около дома № 14 в двух минутах ходьбы от парковки на улице Кураева.

На другой фотографии, сделанной в тот же день, запечатлен ВАЗ-2115 (госномер о352нх58), стоящий на пешеходной дорожке около дома № 6.

«И уже знакомый читателям Lexus (м058хн58) около дома № 2», - подписал автор третий кадр.

Черная иномарка, как отметил Михаил, уже появлялась в рубрике «Автохамы» 19 октября и 23 ноября.

Ранее пензенец сделал фотографии еще нескольких машин, мешавших проходу людей.

2 ноября в поле его зрения попали припаркованные на пешеходной дорожке Mazda и Hyundai.

7 ноября пензенец возмутился двумя «Ладами» и Audi, оставленными недалеко от бывшего Пензгражданпроекта.

16 ноября он сфотографировал белый BMW, также припаркованный в неположенном месте.

0
0
0
0
 
Гость|06.12.2017 13:25|

Михаилу 30 лет а он досих пор играет в гаишника. Это​ уже диагноз.. Называют комплекс самоутверждения.. Трудно было в детстве Михаилу

Гость|06.12.2017 13:25|

Проспект Победы,дома 19,21... Особенно с часа пик там ВСЁ ЗАСТАВЛЕНО МАШИНАМИ!!! ГИБДД Пензы в отставку! Начальник ГИБДД некудышный напрочь чиновник! Это тысячекратно очевидно доказано.

Гость|06.12.2017 13:26|

Миша Дурачок!

Гость|06.12.2017 13:26|

Гость писал(a):

Михаилу 30 лет а он досих пор играет в гаишника. Это​ уже диагноз.. Называют комплекс самоутверждения.. Трудно было в детстве Михаилу
Это у тебя комплекс идиота без совести и без закона! Ты в горе скоро вляпаешься. Вспомнишь.

Гость|06.12.2017 13:28|

Всех автохамов на кол!

Гость|06.12.2017 13:30|

Только ни кто не воспринимает мишку в серьз

Гость|06.12.2017 13:30|

Мишанечка, спустись по Володарского чуть пониже, до Алёши Пешкова, там белый крузак паркуется на тротуаре у дома 45, по Макса Коекого.

Гость|06.12.2017 13:37|

Миша молодец. А вот ГИБДД, не реагируя на эти публикации - выставляет таких людей дураками. Печально.

Гость|06.12.2017 13:45|

Гость писал(a):

А вот ГИБДД, не реагируя на эти публикации
На ГИБДД Пензенской области скоро отреагируют в Москве. На них сбор материала идёт и уже слишком много собрано-это факт. Всё руководство пензенского ГИБДД точно "полетит"...

Гость|06.12.2017 13:45|

Ну это пока такой же как Ширманов не появиться,и не заставит ГИБДДешников принимать меры,штрафы ,эвакуация.А на Лексусе просто жлоб,на Лексус и бензин деньги есть,на платный паркинг "нет".

Гость|06.12.2017 13:54|

Гость писал(a):

Мишанечка, спустись по Володарского чуть пониже, до Алёши Пешкова, там белый крузак паркуется на тротуаре у дома 45, по Макса Коекого.
Это сложно мне вас понять, я таких фамилий не знаю. Только Марк Моисеич Володарский мне знаком.

Гость|06.12.2017 13:59|

Падшее недочеловечество... А ведь и правда очень скоро безусловный конец мира. Это более чем поганейшего мира. Мир уже не "лежит во зле" как сказано в Священном писании, он захлёбывается злом-тонет в нём конкретно и абсолютно фактически.

Гость|06.12.2017 13:59|

Гость писал(a):

Мишанечка, спустись по Володарского чуть пониже, до Алёши Пешкова, там белый крузак паркуется на тротуаре у дома 45, по Макса Коекого.

Это сложно мне вас понять, я таких фамилий не знаю. Только Марк Моисеич Володарский мне знаком.

Вот и я не пойму, почему Му-Му написал Тургенев, а памятник поставили Пушкину.

Гость|06.12.2017 14:01|

Гость писал(a):

Вот и я не пойму, почему Му-Му написал Тургенев, а памятник поставили Пушкину.
Слова одного барда шансонщика вспомнил? Вспомни лучше молитвы и помолись во спасение твоей крайне изуродованной и гибнущей души.

Гость|06.12.2017 14:30|

Гость писал(a):

Это сложно мне вас понять, я таких фамилий не знаю. Только Марк Моисеич Володарский мне знаком.
А ты вообще учился? На очном?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!