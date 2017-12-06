Пензенец Михаил К. прислал в рубрику «Автохамы» новые фотографии автомобилей, припаркованных на улице Володарского.
30 ноября в 11:10 он сделал снимок с белой Kia Rio (госномер р908ко58), которую оставили на тротуаре около дома № 14 в двух минутах ходьбы от парковки на улице Кураева.
На другой фотографии, сделанной в тот же день, запечатлен ВАЗ-2115 (госномер о352нх58), стоящий на пешеходной дорожке около дома № 6.
«И уже знакомый читателям Lexus (м058хн58) около дома № 2», - подписал автор третий кадр.
Черная иномарка, как отметил Михаил, уже появлялась в рубрике «Автохамы» 19 октября и 23 ноября.
Ранее пензенец сделал фотографии еще нескольких машин, мешавших проходу людей.
2 ноября в поле его зрения попали припаркованные на пешеходной дорожке Mazda и Hyundai.
7 ноября пензенец возмутился двумя «Ладами» и Audi, оставленными недалеко от бывшего Пензгражданпроекта.
16 ноября он сфотографировал белый BMW, также припаркованный в неположенном месте.
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